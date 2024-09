Mancano pochissimi giorni alla nuova edizione di Amici 24 e i fan stanno aspettando con ansia di scoprire chi saranno i nuovi concorrenti dell’accademia più famosa della tv. Ancora una volta si protende per i figli d’arte. Dopo Holden, figlio di Paolo Carta e Angelina Mango, figlia del cantante Mango. Il talent di Maria De Filippi sta infatti diventando il reality dei figli d’arte, ma il pubblico pare apprezzare questa nuova scelta stilistica. E non dimentichiamoci LDA, primogenito di Gigi D’Alessio e anche lui nel pieno della sua carriera musicale!

L’ultima indiscrezione lanciata da Mondotv24 parla invece della possibile entrata di Samuele Riefoli all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratterebbe del figlio di Raf, che in arte si fa chiamare D’Art. Ma non è finita qui! Nelle ultime ore, Alberto Dandolo ha pubblicato su Oggi una notizia, secondo la quale potremmo vedere nella nuova stagione in partenza a settembre anche le performance di Ilan Muccino, secondo figlio del celebre regista Gabriele Muccino. Pochi lo conoscono, eppure il ragazzo è già un cantautore affermato oltre a riscuotere molto successo per la sua bellezza.

Amici di Maria De Filippi, Ilan Muccino era a un passo da Sanremo Giovani nel 2021

Il settimanale Oggi ha riportato la notizia dell’entrata di Ilan Muccino nel talent di Amici 24, spiegando che il giovane si troverebbe ad un passo dal realizzare il suo sogno più grande: quello di diventare cantante. Sembra infatti che Ilan Muccino abbia già superato tutte le fasi della selezione e mancherebbe solo l’ultimo “ok” dei giudici di Amici. Dandolo lo definiscce un ragazzo “Talentuoso, caparbio e riservato”, proprio come il padre, che con grande umiltà si è sempre fatto strada nel mondo del cinema. A Ilan Muccino manca solo lo step finale per poi entrare ufficialmente a far parte della scuola di Canale 5.

Non tutti sanno che il figlio di Gabriele Muccino ha anche recitato in un film del padre, mentre nel 2021 è stato scartato per pochissimi punti da Sanremo Giovani. Che questa edizione di Amici 24 sia per lui il giusto trampolino di lancio per una proficua carriera musicale? Manca pochissimo per scoprirlo! Il programma di Maria De Filippi andrà in onda a partire dal 24 settembre 2024, mentre da marzo prenderà una piega diversa con la consueta fase finale.