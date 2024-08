Alexandre, Olivia, Sabina, Rocco, Lola, Ali: chi sono i figli di Oliviero Toscani

Oliviero Toscani, che ha da poco rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato la malattia diagnosticatagli nel 2023, l’amiloidosi, ha vissuto una ricca carriera professionale e nel privato una movimentata vita sentimentale. Ora felicemente sposato con l’attuale moglie Kirsti Moseng, ex modella norvegese, in passato il fotografo ha avuto altri due matrimoni con le ex mogli e complessivamente è diventato padre per ben 6 volte; ma chi sono i figli di Oliviero Toscani?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 29 agosto 2024/ Guido lascia la sua casa, Mariella in crisi

A parlarne e citarli uno ad uno, nome per nome, è stato lo stesso fotografo nel corso dell’intervista al Corriere della Sera: “Il primo è Alexandre, francese, ha 4 figlie. Poi ci sono le due sorelle svedesi, Olivia e Sabina, che hanno tre figli ciascuno. Infine Rocco, Lola e Ali, che hanno due figli a testa“. In totale, inoltre, è diventato nonno di ben 16 nipoti.

Giulia e Mirco, chi è la terza coppia di Temptation Island settembre 2024/ Lei: "Cacciata di casa più volte"

Oliviero Toscani e il duro attacco della figlia Olivia

I figli di Oliviero Toscani, pur conoscendo i nomi, non sono famosi e non apparterrebbero al mondo dello spettacolo. Sporadiche informazioni sono arrivate solo nel corso della sua intervista, dove ha sottolineato che il figlio Rocco gli somiglia “fisicamente“, mentre “come carattere forse Lola: non sta mai ferma“. Tra i 6 figli, quella però più famosa e il cui nome è rimbalzato qualche anno fa tra le cronache è sicuramente Olivia.

In una lettera inviata al Corriere della Sera nel 2018, infatti, la donna si è scagliata contro il padre portando a galla alcuni suoi presunti atteggiamenti: “Non l’ho più visto dall’età dei miei quindici anni“, rivelando anche di essersene andata di casa “per i continui maltrattamenti psichici e per i ricatti che costantemente manifestava con violenza e aggressività“. ll fotografo, nell’intervista da poco rilasciata al Corriere e rivelatrice della malattia, ha commentato quelle durissime dichiarazioni: “Quello è stato un imbroglio, Olivia è in rotta con tutta la famiglia: la sera ti dice ti voglio bene e il giorno dopo ti manda una mail feroce. Ci sono rimasto molto male quando l’ho letta perché ha detto cose non vere. Comunque anche lei è venuta a trovarmi all’ospedale, due volte“.

Anticipazioni La promessa, puntata 29 agosto 2024/ Catalina pronta alla partenza, ma Pelayo rinuncia!