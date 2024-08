Oliviero Toscani, chi sono le ex mogli del fotografo

Oltre ad una carriera brillante da fotografo, impreziosita da illustri incontri e da grandi soddisfazioni professionali, Oliviero Toscani ha anche e spesso fatto parlare di sé per la sua movimentata vita privata. Il fotografo, che in un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato di essere affetto da una malattia chiamata amiloidosi, ha avuto tre mogli; l’ultima si chiama Kirsti Moseng ed è diventata sua compagna di vita (stanno insieme da circa 50 anni) e dalla quale sono nati i suoi ultimi 3 figli (il fotografo è diventato papà per ben 6 volte).

Ma chi sono le ex mogli e l’attuale moglie di Oliviero Toscani? Raramente il celebre fotografo ha speso dichiarazioni pubbliche inerenti al suo passato sentimentale. In un’intervista al Corriere della Sera risalente al 2016, aveva però raccontato: “La prima volta ero troppo giovane, avevo 23 anni. Brigitte era incinta, ci conoscevamo poco. Poi, sono stato sei anni con una svedese, Agnete, abbiamo avuto due figli. Infine, è arrivata Kirsty, norvegese. Stiamo insieme da quasi 50 anni, abbiamo tre figli“.

Kirsti Moseng, moglie di Oliviero Toscani: “Non ci siamo più lasciati“

Kirsti Moseng, ex modella di origini norvegesi, è l’attuale moglie di Oliviero Toscani e fanno coppia fissa ormai da tantissimi anni. A raccontare il loro primo incontro è stato lo stesso fotografo, sempre nel corso di quell’intervista: “La vedo su Vogue, la convoco. Arriva in salopette senza un filo di trucco. Resto folgorato. Chiamo, davanti a lei, l’agente Riccardo Gay: ‘Ti ho chiesto una modella, non una contadina!’. Volevo starle antipatico. Però, la presi per un servizio a Venezia. Non ci siamo più lasciati“.

Da quel momento la coppia ha intrecciato una romantica storia d’amore che dura tutt’ora e dalla quale sono nati tre figli; la coppia vive a Casale Marittimo, in provincia di Pisa, in aperta campagna. E, soprattutto, l’ex modella è al fianco del fotografo in questa fase delicata della sua vita segnata dalla malattia.