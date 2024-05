Chi sono i genitori di Barbara Bouchet/ “Litigavano sempre, non si sopportavano più e…”

Barbara Bouchet è l’ospite speciale della puntata di oggi a Da Noi… A ruota libera, icona sexy anni’70 e 80. La sua fortuna televisiva è avvenuta in Italia, ma l’attrice ha in realtà origini tedesche. I genitori di Barbara Bouchet si sono trasferiti in Germania quando lei era piccola perchè la mamma era tedesca; la sua infanzia non è stata delle migliori men che meno il rapporto con la famiglia.

“Sono nata che mio padre era al fronte, con mamma e i nonni fummo cacciati dai russi e andammo dalla zia in Germania, perché mamma era tedesca. Poi, papà trovò un lavoro a Monaco di Baviera, avemmo finalmente una casa decente. Prima, noi cinque figli, dormivamo tutti insieme. Ma mamma aveva la fissa dell’America” raccontava l’attrice in un’intervista al Corriere della Sera.

Barbara Bouchet e il controverso rapporto con i genitori: “L’aria non era delle migliori”

I genitori di Barbara Bouchet conducevano una vita modesta, a detta della stessa attrice che sottolineava come fosse malsano l’ambiente a casa sua: “Mio padre era fotografo. A San Francisco riprendeva comunioni e matrimoni e, per altri lavoretti, mi usava come modella. “

E ancora: “Poi, a 14 anni ho vinto il concorso in costume da bagno Miss China Beach, mi ci portò una signora che mi aveva fermato fuori dalla sua palestra e che da lì mi fece girare per concorsi, li vincevo tutti: Miss Fotogenia, Miss Sorriso… E così, da qualche parte, mi spuntò nella testa l’idea che ero bella. ” All’età di 15 anni l’attrice decide di andare a vivere da una sua amica a Los Angeles, a causa dell’ambiente famigliare non proprio accogliente: “L’aria non era delle migliori, eravamo cinque figli, di soldi ce n’erano pochi e i miei genitori non si sopportavano più, litigavano sempre” ammetteva Bouchet al Corriere delle Sera.

