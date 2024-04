Chi sono i genitori di Rossella Brescia/ “Hanno fatto tanti sacrifici per me e mia sorella”

Rossella Brescia è sempre molto cauta e riservata quando si tratta di parlare dei genitori, ai quali è molto legata. Il volto televisivo va spesso a trovare la sua famiglia che vive a Martina Franca, in provincia di Taranto, per fare visita al padre e alla madre.

Ospite della trasmissione Vieni da me, la ballerina e conduttrice svelava quanto fosse grata ai genitori per averle concesso di coltivare la passione per la danza. Brescia ha confessato che suo padre e sua madre hanno fatto sempre molti sacrifici per consentirle di studiare ciò che desiderava di più: “Ora non ci si abbraccia più, io non ero neppure abituata, forse non l’ho mai fatto abbastanza” dichiarava la ballerina.

Roberto Cenci, chi è l'ex marito di Rossella Brescia/ La fine del matrimonio: "Non eravamo più felici"

Rossella Brescia, il rapporto con i genitori e il forte legame con il padre

Rossella Brescia non parla molto spesso dei suoi genitori, lasciandoli fuori dalla luce dei riflettori ma sottolineando sempre la stima che nutre nei loro confronti. La ballerina e la sorella sono state cresciute da una mamma e un papà che hanno sempre fatto tutto ciò che potevano per consentire loro di inseguire i propri sogni.

Luciano Mattia Cannito, compagno Rossella Brescia/ 17 anni d'amore: "Siamo complici ma ci rispettiamo"

“So che far studiare me e mia sorella non è stato facile, forse non l’ho ringraziati abbastanza” dichiarava il volto televisivo a Vieni da me. La ballerina e conduttrice ha poi svelato di avere un legame particolare con il padre che lei stessa ha definito “l’uomo della mia vita“. Nonostante il padre sia tutto per lei, Brescia è legata da ben 17 anni al coreografo Luciano Mattia Cannito con il quale ha ritrovato l’amore: “Il segreto è la complicità. Siamo molto complici ma ci rispettiamo” svelava il volto televisivo a Generazione Z”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA