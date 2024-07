Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati?/ “È finita un’altra storia”: l’indiscrezione

Rossella Brescia e Luciano Cannito, amore al capolinea? Lo scoop

Sembra giunta al capolinea un’altra storia d’amore, in questa estate 2024 segnata sì da nuove relazioni e probabili flirt ma anche da diverse rotture eccellenti. Oltre alla separazione tra Clio Make Up e il marito Claudio Midolo, confermata dalla coppia in forma ufficiale attraverso un comunicato congiunto dopo numerosi rumors, nelle ultime ore è uscito uno scoop legato a Rossella Brescia e al fidanzato Luciano Cannito: dopo oltre 17 anni d’amore, infatti, la loro relazione sarebbe arrivata ad un punto di rottura.

A rivelare lo scoop è Deianira Marzano, ospite ieri della nuova puntata di Gente di Marte, il programma di Radio Marte in cui ogni mercoledì snocciola le sue chicche di gossip a Gabriele Parpiglia in radio. L’esperta di gossip ha così spifferato la presunta rottura della coppia: “È finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito“. Lo stesso Parpiglia ha confermato la notizia, preferendo però non parlarne in maniera approfondita: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, la notizia è vera“.

Rossella Brescia e Luciano Cannito, oltre 17 anni di danza e di amore

Dopo oltre 17 anni d’amore, dunque, Rossella Brescia e Luciano Cannito si sarebbero detti addio: al momento, però, si tratta soltanto di uno scoop e la coppia non è ancora intervenuta in forma pubblica per confermare o meno la fine della loro relazione. Lei è una celebre ballerina e conduttrice, fra gli altri programmi, anche di Colorado e Matinée, lui è invece un noto coreografo che dal 2010 al 2013 ha ricoperto il ruolo di insegnante di Danza Classica e Neoclassica ad Amici di Maria De Filippi.

Entrambi accomunati proprio dalla passione per il ballo, i due hanno vissuto una lunghissima storia d’amore che la Brescia, in un’intervista a Generazione Z, aveva così commentato: “Con Luciano siamo insieme da 17 anni. Il segreto è la complicità. Siamo molto complici ma ci rispettiamo”. Nonostante la loro notorietà, la coppia è sempre stata piuttosto riservata sul fronte privato e raramente hanno parlato in forma pubblica della loro relazione.

