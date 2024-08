Nuovi tronisti Uomini e Donne: tanti rumors sul web

La prima registrazione di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 28 agosto, è in programma nel pomeriggio quando le anticipazioni sveleranno i nomi dei nuovi tronisti. Dopo il trono di Brando e Cristian Forti che, nella scorsa stagione hanno trovato l’amore rispettivamente con Raffaella Scuotto e Valentina Pesaresi con cui sono attualmente fidanzati, sale la curiosità intorno ai nuovi tronisti. Sul web sono davvero tante le voci che circolano, ma finora, non è arrivato alcun indizio che faccia effettivamente pensare ad un nome ufficioso.

Uomini e Donne, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo stanno insieme: lite per Carlo Marini/ Retroscena bomba

Tra i nomi più gettonati spicca quello di Mirko Brunetti che, dopo essere tornato con Perla Vatiero e dopo aver detto nuovamente addio alla fidanzata storica, secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, potrebbe accomodarsi sul trono per rimettersi subito in gioco e provare a trovare nuovamente l’amore. Tuttavia, la sorpresa di Maria De Filippi potrebbe essere dietro l’angolo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 28 AGOSTO 2024/ Mirko Brunetti tronista? Nuovi indizi…

Tutti i nomi accostati dei probabili nuovi tronisti di Uomini e Donne

Sono tanti i nomi dei probabili, nuovi tronisti di Uomini e Donne anche se Maria De Filippi, come accaduto in altre occasioni, potrebbe spiazzare tutti dando fiducia a ragazzi sconosciuti come nel caso di Brando e Cristian. Tuttavia, il web è convinto che sul trono si accomoderà un cavaliere della scorsa stagione del trono over e, tra i nomi più gettonati, spuntano quelli di Marco Antonio Alessio, attualmente single dopo la fine della storia con Emanuela Malavisi e Mario Verona che, dopo una breve frequentazione con Milena, sembrerebbe avere ancora il cuore libero.

Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne?/ L'ultimo tentativo di lui per riconquistarla

Tra i nomi più gettonati, inoltre, spicca anche quello di Carlo Marini, ex corteggiatore del trono di Manuela Carriero nonché ex tentatore di Temptation Island che si è avvicinato molto a Martina, l’ex fidanzata di Raul. Chi saranno, dunque, i nuovi tronisti di Uomini e Donne?