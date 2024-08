Uomini e Donne, anticipazioni registrazione di oggi 28 agosto 2024

L’attesa è finita: riparte oggi Uomini e Donne con la prima registrazione della nuova edizione, di cui vi daremo qui tutte le anticipazioni. Oggi 28 agosto 2024 dame e cavaliere tornano nello studio di Uomini e Donne per svelare cos’è accaduto nel corso di questa calda estate ormai agli sgoccioli: ci saranno, ovviamente, volti già noti al pubblico di Canale 5 ma anche volti nuovi. Tra quelli conosciuti ritroveremo ovviamente lei: Gemma Galgani. Nonostante le voci del suo possibile addio, la dama ci sarà e racconterà cos’è accaduto con Pietro durante l’estate.

Gemma Galgani e Pietro Del Pozzo: confronto a Uomini e Donne?/ La dama chiamata ad una scelta

Nel parterre Over di Uomini e Donne potrebbe tornare anche Ida Platano, non prima di un possibile nuovo confronto, al centro dello studio, con Mario Cusitore. Dopo il triste finale del suo trono, la dama deciderò di mettersi ancora una volta in gioco per trovare l’amore nello studio di Canale 5?

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Ma uno dei momenti più attesi dell’inizio di stagione di Uomini e Donne è, come sempre, la presentazione dei nuovi tronisti. Oggi verranno infatti annunciati i nomi di coloro che siederanno sul trono e, dalle anticipazioni, a Uomini e Donne ci sarà una grande sorpresa. Si è parlato della possibilità che sia Mirko Brunetti uno dei nuovi tronisti, ma sarà davvero così?

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani ci sarà?/ Il destino della dama e il ritorno di Ida e Mario

Come ogni prima puntata di Uomini e Donne che si rispetti, anche questa potrebbe essere dedicata ai confronti delle coppie di Temptation Island 2024. Le coppie che si sono lasciate potrebbero, dunque, ritrovarsi al centro dello studio per raccontare al pubblico cosa è accaduto in queste ultime settimane. Non è da escludere che Maria De Filippi, così come ha fatto anche in passato, proponga a qualcuno dei protagonisti single o rimasti tali (fidanzati/e o tentatori) di essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.