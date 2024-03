Chi sono la moglie e i figli Caterina e Filippo di Dario Vergassola/ La gioia di essere nonno

Chi sono la moglie e i figli di Dario Vergassola

Dario Vergassola è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 20 marzo. Della sua carriera si sa tutto mentre della sua vita privata non ci sono tanti dettagli. Sposato da tanti anni, infatti, non si conosce il nome della moglie. Tuttavia, della moglie, Dario Vergassola ha parlato in un’intervista rilasciata tempo fa a Il fatto quotidiano: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata”.

Leeyan Granger, moglie Ted Neeley/ Il cantante: "era la prima ballerina del film Jesus Christ Superstar"

Al contrario, invece, si sa che ha due figli: Filippo e Caterina. Con quest’ultima ha anche condiviso un’avventura straordinaria ovvero quella di Pechino Express 2023. Proprio la figlia Caterina, gli ha regalato la gioia di diventare nonno.

Dario Vergassola e la gioia di essere diventato nonno

Dopo la gioia di essere diventato padre, Dario Vergassola ha vissuto un’emozione ancora più grande nel momento in cui è nata la nipotina. A raccontarlo è stato lo stesso Vergassola che, in un’intervista riportata anche da Today, ha svelato i dettagli del momento vissuto.

Feisal Bonciani, chi è?/ Il successo con Giuda di Jesus Christ Superstar: "Ted Neeley è davvero un amico!"

“Mi sentivo come un barattolo di pittura verde, e parlo della tintura per le persiane, oramai giunto alla fine, quando restano solo due dita di vernice e non sai se tenerlo o buttarlo. Poi è nata mia nipote ed è stata come l’acqua ragia, ha diluito tutto, ha fluidificato l’ultima parte della vita: i nipoti sono un’imbarazzante anestesia alla morte”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA