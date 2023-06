Chi sono La Sad, Love Mi 2023/ “Dopo di noi niente più come prima”, la provocazione di Theø, Plant e Fiks

La Sad a Love Mi 2023: la ‘nuova gioventù’ sbarca a Milano per il concerto benefico di Fedez

Da un po’ di tempo a questa parte, in Italia, sta crescendo una band che strizza sempre più l’occhio ai giovani, soprattutto ai ragazzi “persi” e in difficoltà. Parlano ai giovani attanagliati dalle frustrazioni tipiche dell’adolescenza e dalla mancanza di prospettive futuro. Ci riferiamo a La Sad, ovvero il trio formato da Theø, Plant e Fiks; tre artisti estremamente diversi l’uno dall’altro, ma uniti da un grande senso di insoddisfazione. Creste prorompenti, capelli colorati con acconciature eccentriche, giubbotti di pelle pieni di spille e pantaloni ovviamente strappati.

Non è per questo, però, che La Sad ha riscosso grande successo. E’ lo stile, la musica e i testi a far sì che il trio sia estremamente considerato a livello nazionale. Unendo emo trap e pop-punk, le loro canzoni hanno raggiunto una potenza espressiva estremamente interessante, che gli è valso un ruolo di tutto rispetto.

Theø, Plant e Fiks: ecco chi sono i componenti de La Sad

Con la loro musica, Theø, Plant e Fiks affrontano temi estremamente importanti, tra depressione, droga, sensi di colpa, difficoltà di dialogo coi coetanei, problemi col partner e coi genitori, o addirittura l’inquietante stimolo di farla finita. Insomma per La Sad non ci sono limiti, anche e soprattutto da un punto di vista creativo. E non è un caso che tramite la musica continuino a condividere emozioni forti, disagi, paure e preoccupazioni snervanti.

E’ pur sempre un gruppo che fa della genuinità la sua forza, un gruppo capace di aggregare e coinvolgere, anche con messaggi fuorvianti e decisamente divisibili. Tra elogi della droga (“basta con certi pregiudizi”) e della sessualità fluida (“se vogliamo baciarci tra noi nessuno ci può giudicare”), le loro provocazioni non sono mai passate inosservate. Missione compiuta per Fiks, Plant e Theø, che d’altra parte hanno sempre promesso: “Dopo di noi niente sarà più come prima”.

