Chi sono Laura Fiandra, Alice e Margherita: moglie e figlie di Tullio Solenghi/ Carriera e curiosità

Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi: la passione per la cucina plant-based

Tra i volti celebri dell’arte della recitazione, spicca il ruolo di Tullio Solenghi; grande interprete dell’umorismo e della comicità che tra piccolo e grande schermo è riuscito a costruire una carriera degna di nota. Oltre che delle tappe più importanti della sua ascesa professionale, spesso il web si è interrogato anche a proposito delle curiosità di vita privata che riguardano l’attore. Scopriamo dunque qualche informazione in più su Laura Fiandra, Alice e Margherita: moglie e figlie di Tullio Solenghi.

Nonostante la grande discrezione e attenzione alla privacy che lo ha sempre caratterizzato, Tullio Solenghi ha spesso accennato al grande amore per sua moglie Laura Fiandra. Classe 1949, si occupa principalmente di tempi legati alla salute e al benessere con particolare riferimento alla filosofia vegan. Come riporta BlogTivvu, la moglie dell’attore è particolarmente attiva per i diritti degli animali oltre ad essere appassionata di cucina plant-based.

Alice e Margherita: cosa sappiamo sulle figlie di Tullio Solenghi e Laura Fiandra

Laura Fiandra – moglie di Tullio Solenghi – stando a quanto riporta il portale risulta chiaramente molto attenta anche alla sua alimentazione, principalmente incentrata sulla scelta di ingredienti in linea con la sua filosofia vegan e con l’amore per gli animali. Dai sali minerali agli ingredienti crudi, alimenti sani che garantiscono alla moglie dell’attore grandi benefici in termini di salute e benessere.

Dalla relazione tra Tullio Solenghi e sua moglie Laura Fiandra sono nate due splendide figlie: Alice e Margherita. Così come i genitori, anche loro sono ben attente nel tenersi alla larga dalla curiosità dei media e non appartengono al mondo dello spettacolo. Data la lontananza dalla luce dei riflettori, risulta difficile reperire particolari informazioni legate alla carriera e vita privata delle figlie dell’attore.

