Chi sono Rita e Simona Dalla Chiesa, sorelle Nando Dalla Chiesa/ L’attività politica in comune

Nei giorni in cui parlare di legalità e di lotta alla malavita è quanto mai di attualità, un pensiero non può non toccare la vita e la carriera di personalità del calibro del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di suo figlio Nando e delle sorelle Rita e Simona Dalla Chiesa. Parliamo di personalità di spicco nel mondo della politica, del giornalismo, della scrittura e della tv: tutti impegnati per rendere migliore, a proprio modo, il nostro Paese.

Chi è Nando Dalla Chiesa: figlio del generale Carlo Alberto/ Ex senatore e presidente di Libera

Simona e Rita Dalla Chiesa – sorelle di Nando Dalla Chiesa – vantano entrambe una carriera di spicco seppur in ambiti differenti. La seconda è più che nota dato che da anni la apprezziamo sul piccolo schermo sul piano della conduzione. Per anni è stata il volto di punta di Forum, format storico di Mediaset dedicato alle controversie legali di persone comuni. I suoi esordi televisivi riguardano però l’azienda Rai mentre il passaggio alla concorrenza risale al 1988.

Emilia Cestelli: chi è la moglie di Nando dalla Chiesa/ La malattia e la morte: "Capii subito di amarla"

Simona e Rita Dalla Chiesa, la carriera tra tv e politica delle sorelle di Nando Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa – sorella di Nando Dalla Chiesa – ha avuto anche lei dei trascorsi politici recenti. Nel 2022, in occasione delle ultime elezioni politiche, è stata infatti eletta come deputata della Camera per il partito di Forza Italia. Sua sorella Simona Dalla Chiesa vanta una carriera ancor più avviata nel contesto politico: i primi passi risalgono al 1985 come consigliere regionale del PCI in Calabria, ruolo ricoperto fino alla prima metà del 1990.

Tra le tappe principali della carriera politica di Simona Dalla Chiesa – più piccola di Rita Dalla Chiesa e insieme sorelle di Nando Dalla Chiesa – spicca il passaggio a deputata alla Camera sempre in Calabria, due anni dopo i 5 anni vissuti da consigliere regionale. Nel 2009 è invece stata eletta nell’Assemblea nazionale del PD a Catanzaro. Per quanto concerne la vita privata, è sempre stata molto discreta e non sono dunque reperibili particolari curiosità a proposito di un eventuale marito o figli.

Giselda Torresan furiosa con Rita Dalla Chiesa dopo i commenti a Perla/ "Il pubblico ha scelto lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA