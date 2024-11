Sonia Bruganelli difesa da Rita Dalla Chiesa: l’attacco della conduttrice

Dopo le frecciate ricevute nelle ultime settimane, Rita Dalla Chiesa si è sentita in dovere di difendere Sonia Bruganelli, che a Ballando con le stelle ha raccolto tanta tensione e attacchi, anche eccessivi. La nota giornalista è intervenuta su Facebook, dove ha detto la sua sull’ex moglie di Paolo Bonolis, rispondendo ad alcuni commenti, uno in particolare: “Non ha mai lavorato, i soldi li spende e basta, quelli di Bonolis ovviamente”, ha scritto una utente social che ha poi innescato la reazione di Rita Dalla Chiesa ha voluto replicare prendendo le difese di Sonia Bruganelli:

“La conosco da quando era ragazzina, ha sempre lavorato moltissimo, non è mai andata a caccia di fidanzati famosi o ricchi, le è capitato, a un certo punto della sua vita, di incontrare Bonolis, si sono innamorati e si sono sposati, vogliamo fargliene una colpa?”

Sonia Bruganelli e il botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

L’esperienza a Ballando con le stelle non si è rivelata priva di ostacoli per Sonia Bruganelli, anzi, la showgirl difesa da Rita Dalla Chiesa nelle scorse ore è tornata nel mirino di Selvaggia Lucarelli durante la puntata di sabato scorso di Ballando con le stelle:

“Se vuoi lo puoi mettere sul tuo profilo a pagamento, così lo racconti… Perché più di una volta hai parlato di me, però dovevano pagare per leggere. Perché, farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto fidanzati o mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere, capisci?” la replica di Sonia Bruganelli che non ci stava a farsi mettere al tappeto da Selvaggia Lucarelli. Una sfida senza esclusione di colpi quella tra Sonia Bruganelli e Rita Dalla Chiesa, che ha innescato non poche polemiche negli ultimi giorni, al punto da scomodare la stessa Rita Dalla Chiesa.

