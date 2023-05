Chi sono Teya e Salena, Austria/ Con Who the Hell is Edgar in gara all’Eurovision 2023

All’Eurovision Song Contest 2023 l’Austria gioca doppio: non porterà infatti sul palco una sola cantante, ma ben due: Teya e Salena. Due artiste molto diverse tra loro, ma che sono pronte a stupire il pubblico con la loro nuova canzone. Si tratta della prima assoluta di un duetto femminile per l’Austria: non è un caso che la loro canzone sia uscita proprio l’8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne.

Teya e Salena, chi sono le giovani rappresentanti dell’Austria all’Eurovision 2023

Teodora Špirić, questo il vero nome di Teya, è nata a Vienna il 12 aprile 2000 da genitori di origine serba. Appassionata di musica fin da bambina, ha iniziato prima a suonare il sassofono e in seguito a scrivere canzoni non ancora maggiorenne. Il suo debutto nel mondo discografico avviene nel 2018, e tenta già nel 2019 di essere selezionata per l’Eurovision. Dopo un’importante collaborazione con il famoso cantante croato Ninski, la ragazza ha deciso di provare nuovamente a candidarsi per l’Eurovision 2023, venendo finalmente scelta per rappresentare l’Austria in coppia con Salena.

Le due giovani artiste Teya e Salena si sono conosciute durante il casting del programma di successo Starmania, e da allora hanno collaborato più volte fino a questo fantastico evento. Nella sua intervista a eurovision.tv, Teya ha dichiarato che fin da bambina ha sempre sognato di partecipare a questo contest, e che non vede l’ora che arrivi il momento di calcare il palco. Anche Salena ha affermato di avere desiderato da sempre di poter prendere parte all’Eurovision, e anno dopo anno ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo.

Teya e Salena, significato della canzone Who the Hell is Edgar, in gara all’Eurovision 2023

La canzone in gara si intitola “Who the Hell is Edgar?”, ed è un’interpretazione umoristica dell’idea di ispirazione artistica. Nel testo viene narrato come Teya si senta posseduta dal fantasma di Edgar Allan Poe, che l’aiuterebbe a scrivere i testi delle sue canzoni. Il brano gioca con il concetto che l’arte possa arrivare inaspettatamente da fonti a cui non si sarebbe mai pensato, e che la creatività possa assumere forme diverse. Nel ritornello viene ripetuto il nome di Edgar Allan Poe in tanti modi differenti, così da sottolineare come lo spirito si stia impossessando sempre più della cantante.

Il tono ironico di questa canzone, Who the Hell is Edgar?, viene ribadito nel bridge, in cui le due artiste scherzano su quanto poco si guadagni facendo musica, ma giocando ironicamente sul fatto che potrebbero avere champagne gratis dal distributore di benzina. In generale, la canzone di Teya e Salena può essere vista come un brano spensierato che vuole celebrare la creatività e l’arte in tutte le sue forme, anche quelle più particolari ed inaspettate.

Il video di Who the Hell is Edgar di Teya e Salena













