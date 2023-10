Chi sono Vittoria e Luisa, figlie di Emanuele Filiberto/ Curiosità e “successo” sui social

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, un amore suggellato dalla nascita delle figlie Vittoria e Luisa

Come spesso accade, la notorietà che investe alcuni personaggi del mondo dello spettacolo alimenta la curiosità anche sui parenti più prossimi. Tale aspetto riguarda chiaramente anche il volto di Emanuele Filiberto; il principe di Savoia era già noto ancor prima di intraprendere una discreta carriera sul piccolo schermo. Dalle origini nobiliari al suo impegno imprenditoriale, così come la sua relazione con Clotilde Courau; tutti elementi ampiamente argomentati in rete tra aneddoti del passato e circostanze attuali.

In riferimento alla vita sentimentale di Emanuele Filiberto, oltre alle dinamiche intrinseche del rapporto con sua moglie Clotilde Courau, non molti sono a conoscenza di alcune curiosità sul conto delle due figlie della coppia: Vittoria e Luisa. La prima è nata nel 2003, la seconda invece tre anni dopo; entrambe dunque sono nel pieno della loro giovinezza e stanno iniziando a costruire le basi del loro futuro tra ambizioni e percorsi professionali.

Vittoria e Luisa, curiosità e aneddoti sulle figlie di Emanuele Filiberto

Sul conto di Vittoria – prima figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau – buona parte delle informazioni possono essere estrapolate dai suoi profili social. La giovane infatti vanta una fan base piuttosto ampia e risulta essere particolarmente seguita in qualità di influencer. Stando a quanto riporta Metropolitan Magazine, attualmente la giovane vive in Francia per ultimare gli studi e coltivare la sua passione per la moda.

Per quanto riguarda invece la seconda figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Corau, Luisa, le informazioni sono leggermente più carenti. La giovane non ha ancora compiuto la maggiore età ed è questo un fattore che influenza ulteriormente la mancanza di curiosità sul suo conto. Sicuramente starà seguendo ancora il suo percorso di studi ma nel frattempo, come la sorella, risulta piuttosto seguita sui social. Come riporta il portale, la figlia del principe di Savoia vanta addirittura 20mila followers su Instagram.

