Emanuele Filiberto al Grande Fratello 2024? “Ha ricevuto un’ottima proposta”

Continuano i casting per il Grande Fratello 2024 che, come lo scorso anno, avrà un cast composto da volti noti al mondo della TV e volti sconosciuti. Tanti i nomi che stanno circolando nelle ultime settimane, e tra questi, nelle ultime ore, spicca quello di Emanuele Filiberto. Un nome che spesso è stato fatto quando si è parlato di reality e che, a quanto pare, Alfonso Signorini vorrebbe nel suo prossimo GF.

A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, svelando che Emanuele Filiberto avrebbe ricevuto una proposta per il Grande Fratello 2024 e, a quanto pare, anche molto importante. Il reale però avrebbe risposto di no, facendo invece una controproposta sempre per il reality di Canale 5.

Emanuele Filiberto avrebbe rifiutato la proposta del Grande Fratello 2024 ma…

“Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella Casa più spiata dagli italiani“, ha scritto Dandolo nella sua indiscrezione, svelando inoltre che Emanuele Filiberto avrebbe accettato il ruolo come opinionista se gli fosse stato offerto. La risposta dei piani alti, tuttavia, sarebbe stata un deciso ‘no’: “pare che il Biscione gli abbia risposto picche“. Il ruolo di opinionista del Grande Fratello è da sempre uno dei più ambiti, e molti vorrebbero ricoprirlo. Oltre al già citato Emanuele Filiberto, si è parlato anche di Beatrice Luzzi – concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello – e, più di recente, di Karina Cascella, altro volto che avrebbe ricevuto la proposta come concorrente. Al momento pare che ritroveremo nell’ambito ruolo Cesara Bonamici, ma non sappiamo se al suo fianco ci sarà qualcun altro.