Chi Summer Tour 2019, Cesenatico/ Ospiti: da Pamela Prati a Simona Ventura

CHI SUMMER TOUR: ALFONSO SIGNORINI E L’ESTATE A BASE DI GOSSIP

Parte da Cesenatico oggi, sabato 29 giugno, il Chi Summer Tour, l’appuntamento annuale ideato dal settimanale Chi, che ogni anno prende il via in estate. Alfonso Signorini ieri è partito per arrivare in quella che è la prima meta di questo tour, Cesenatico, per poi spostarsi nei prossimi giorni in altre mete chic e molto trendy. Il Chi Summer Tour, per chi non lo sapesse, è l’atteso appuntamento con il talk show direttore Signorini con i suoi ospiti. Qui, in location tipicamente estive, tra sabbia e mare, il conduttore chiacchiera di attualità, gossip e trend dell’estate 2019 con i suoi ospiti. E tanti saranno anche quest’anno i volti noti presenti all’evento. Una tra i più attesi è sicuramente Pamela Prati, alla prima apparizione pubblica dopo lo scandalo di Mark Caltagirone.

GLI OSPITI DELLA TAPPA DI CESENATICO DEL CHI SUMMER TOUR

Se Pamela Prati è sicuramente una delle ospiti più attese del Chi Summer Tour 2019, attesa è anche Simona Ventura che sarà presente con il compagno Giovanni Terzi. Tra gli ospiti ritroviamo poi Paolo Ruffini, Antonella Ferrari e, direttamente da Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni. Questi i grandi protagonisti della data di Cesenatico che ha inizio a partire dalle ore 19.30 in Piazza Ciceruacchio. Sarà presente anche Alice Balossi, foodblogger e scrittrice, che si occuperà di uno showcooking interattivo durante verranno coinvolti anche i presenti nella preparazione dei piatti. Infine una novità: la Lucky Card. Si tratta della possibilità per due persone, sedute tra il pubblico del talk, di partecipare all’esclusiva cena di gala insieme ad Alfonso Signorini e ai suoi ospiti.

