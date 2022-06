Chi va al ballottaggio, Elezioni Comunali 2022/ Risultati, candidati, quando si vota

Elezioni Comunali 2022, per molti si va al ballottaggio. Il primo turno in alcuni Comuni con oltre 15 mila abitanti non è stato infatti sufficiente a decretare il nuovo sindaco: nessuno dei candidati ha superato la soglia prestabilita per la maggioranza assoluta (40% in Sicilia, 50% nel resto delle regioni d’Italia). È per questo motivo che si tornerà alle urne domenica 26 giugno. Di quali si tratta?

Tra i capoluoghi di regione solo Catanzaro andrà a ballottaggio. A sfidarsi saranno Donato per il centrodestra e Fiorito per il centrosinistra. Per quanto riguarda i 22 capoluoghi di provincia interessati ieri dalla tornata delle amministrative, nulla è ancora deciso in metà di questi. Ad Alessandria ballottaggio tra Abonante (centrosinistra) e Cuttica (centrodestra). A Barletta ballottaggio tra Cannito (centrodestra) e Scommegna (centrosinistra). A Parma ballottaggio tra Guerra (centrosinistra) e Vignali (centrodestra). A Verona ballottaggio tra Tommasi (centrosinistra) e Sboarina (centrodestra). A Piacenza ballottaggio Tarasconi (centrosinistra senza M5S) e Barbieri (centrodestra). A Como ballottaggio tra Minghetti (centrosinistra) e Rapinese (centrodestra). A Cuneo ballottaggio tra Manassero (centrosinistra) e Civallero (centrodestra). A Lucca ballottaggio tra Raspini (centrosinistra) e Pardini (centrodestra). A Monza ballottaggio tra Allevi (centrodestra) e Pilotto (centrosinistra). A Gorizia ballottaggio tra Ziberna (centrodestra) e Fasiolo (centrosinistra). A Frosinone ballottaggio tra Mastrangeli (centrodestra) e Marzi (centrosinistra). A Viterbo ballottaggio tra Frontini (lista civica) e Troncarelli (centrosinistra).

CHI VA AL BALLOTTAGGIO, ELEZIONI COMUNALI 2022: TUTTI I RISULTATI IN BILICO

Al di là di capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia, ci sono tanti altri Comuni che andranno a ballottaggio in queste Elezioni Comunali 2022. In Lombardia si tornerà alle urne in tanti Comuni, come Sesto San Giovanni, Cesano Maderno, Lissone, Crema, Magenta e Melzo. Nel Lazio ci sono invece Viterbo, Guidonia e Ardea. In Campania è il caso di Pozzuoli e Capua. In Sicilia si tratta soltanto di tre: Villafranca Sicula, Scicli e Palagonia. La lista insomma è molto lunga. I riflettori saranno puntati sulle urne in queste località il prossimo 26 giugno.

