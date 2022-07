Chi vuole sposare mia mamma?/ Diretta: chi sarà la scelta di Patrizia D’Angelo?

Chi vuole sposare mia mamma?, sesta puntata 27 luglio su Tv8

Questa sera, mercoledì 27luglio, alle 21.30 su Tv8 va in onda la sesta puntata di Chi vuole sposare mia mamma?, il dating show condotto da Caterina Balivo. Ritroveremo Patrizia D’Angelo insieme alla figlia Martina. La mamma single vuole ricominciare dopo una brutta delusione avuta dall’ex marito. Nella scorsa puntata Patrizia, 49 anni e Martina, 19 anni, hanno incontrato i sei pretendenti della mamma: Davide, napoletano 42enne che lavora come montatore meccanico; Andrea, 53enne di Firenze è un progettista meccanico; Claudio, 60enne di Sestriere con due figlie; Simone, 41enne da Roma e proprietario di una palestra; Roberto, 59enne in ottimi rapporti con la ex moglie; Christian, 38enne di Vicenza che lavora come operatore socio-sanitario. Il primo pretendente eliminato è Claudio.

Patrizia D’Angelo pronta a fare la sua scelta: Martina sarà d’accordo?

Dopo la cerimonia degli abbracci a Chi vuole sposare mia mamma?, Patrizia sceglie di uscire con Christian e tra i due scatta il bacio. Poi la mamma single incontra nella sala da the uno spasimante scelto per lei dalla figlia Martina, si tratta di Andrea. Dopo il momento dei messaggi, Patrizia sceglie di uscire con l’autore dell’ultimo massaggio, che secondo lei è Andrea. In realtà, è Davide. Il secondo eliminato della serata è Christian. Sono rimasti quattro pretendenti per Patrizia D’Angelo: Davide, Andrea, Simone e Roberto. “Ho fatto conoscenza con alcuni pretendenti. Sono rimasta molto sbalordita, perché meno o male hanno rispecchiato il mio modo di essere. Alcuni erano molto romantici, altri molto provocanti, focoso e passionali. E quindi mi sono piaciuti”, ha detto Patrizia ai microfoni di Tv8. Chi sarà la sua scelta? Martina approverà?

