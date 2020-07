Chiamatemi Anna, Rai 2/ Anticipazioni 7 luglio: Marilla ufficializza l’adozione

Dopo il successo avuto sulla piattaforma Netflix, “Chiamatemi Anna” arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2. Ieri l’esordio con la prima puntata e oggi, 7 luglio 2020, ci attende il secondo episodio della serie TV, in onda dal lunedì al venerdì, basata sul celebre romanzo “Anna dai capelli rossi” di Lucy Maud Montgomery. Iniziamo a scoprire, dunque, le anticipazioni della seconda puntata. Dopo la decisione di Marilla, Anna arriva all’orfanotrofio di Hopetown ma non trova il coraggio di entrare. La mattina seguente chiede al lattaio di riaccompagnarla alla stazione in cambio del suo aiuto con le consegne. Matthew è in pena e decide di mettersi in viaggio per andare a riprendere Anna all’orfanotrofio. Anche Marilla, dopo aver scoperto che Anna non merita in merito alla sua spilla, ha dei rimorsi sulla decisione presa ed è pronta ad aiutare suo fratello.

Chiamatemi Anna: Marilla e Matthew decidono di ufficializzare l’adozione

Le anticipazioni della seconda puntata di “Chiamatemi Anna” ci svelano che Matthew, una volta arrivato all’orfanotrofio, scoprirà che Anna non è mai ritornata. Troverà la ragazzina alla stazione, intenta ad elemosinare soldi per un biglietto. Solo dopo averla chiamata “figlia”, Anna deciderà di perdonarlo. Anna e Matthew tornano dunque insieme a Green Gables ma Marilla non riesce a palesare i suoi sentimenti per la ragazzina. Le difficoltà per Anna non sono tuttavia finite perché dovrà affrontare i commenti di disprezzo dei presenti al picnic organizzato nel giardino dei Barry. Intanto Marilla e Matthew decidono di ufficializzare l’adozione di Anna e di farle fare una firma nel loro libro di famiglia. Il nuovo nome della ragazzina sarà Anna Shirley Cuthbert.



© RIPRODUZIONE RISERVATA