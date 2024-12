Tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera prosegue tutto per il meglio, tranne per un dettaglio non facilmente trascurabile: l’influencer cremonese non sarebbe stata ancora accettata dalla suocera. Sembra addirittura che tra loro due ci siano dei problemi e che Chiara Ferragni abbia solo di recente avuto il benestare delle sorelle dell’imprenditore. Ma oggi l’ex moglie di Fedez non si fa scalfire più da nulla, dato che come lei stessa ha raccontato, ha appena superato l’anno più brutto della sua vita.

Chiara Ferragni ha avuto una relazione con Achille Lauro?/ Pronto il faccia a faccia con Fedez

Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni ha deciso di rimettersi in discussione, questa volta lontano dalle telecamere. Forse la decisione di restare a distanza dai riflettori è data dalla paura di poter ricadere in quelle dinamiche tossiche che si erano create con l’ex marito. Ad ogni modo, l’imprenditrice digitale appare serena e anche il suo lavoro sembra essere tornato presente sui social, anche se Chiara Ferragni oggi lavora maggiormente all’estero. Con Giovanni Tronchetti Provera è nata una storia d’amore a tutti gli effetti, con tanti scatti mano nella mano alla luce del sole a confermare i rumor.

Chi è la nuova fidanzata di Fedez?/ Il rapper avvistato con una ragazza "che non vuole apparire": le foto!

Chiara Ferragni stavolta cambia rotta: niente foto social col nuovo fidanzato

Nonostante tutto lascia pensare ad una vera e propria rinascita, Chiara Ferragni ha ancora una sfida da superare: entrare nelle grazie della suocera. La mamma di Giovanni Tronchetti Provera pare avere delle riserve nei suoi confronti. Il motivo? Non amerebbe la sua vita sotto i riflettori e la troppa esposizione alla quale lei e i figli non sono mai stati abituati. A rivelare tutto sulla difficile situazione è Alberto Dandolo, il quale spiega che l’inserimento nella nuova famiglia del fidanzato non è stato tutto rose e fiori. Se le sorelle di Giovanni hanno imparato ad accoglierla, c’è ancora un duro lavoro da fare con la mamma, ma tempo al tempo.

Chiara Ferragni e fidanzato Giovanni Tronchetti Provera: 'replica' a frecciate di Fedez/ Nuove foto insieme

Intanto, Fedez continua la sua vita e non si fermano le voci su presunte nuove fiamme giovanissime, per ora mai confermate da parte del rapper. I figli, ancora non ripresi in volto, vivono un po’ dalla mamma e un po’ dal papà, come è giusto che sia. Insomma, solo il tempo ci rivelerà il futuro della coppia più chiacchierata degli ultimi anni, e soprattutto, se Chiara Ferragni riuscirà ad entrare ufficialmente nella prestigiosa famiglia Tronchetti Provera.