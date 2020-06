Chiara Amirante: “Aiuto i ragazzi della notte”/ “700mila giovani ce l’hanno fatta”

Pubblicità

Chiara Amirante è intervenuta in questi minuti ai microfoni de “La Vita in Diretta”, dialogando con la presentatrice Lorella Cuccarini nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno 2020. La donna ha raccontato la sua storia, che ha origine all’incirca 30 anni fa: “Quando ho iniziato ad andare in strada di notte spinta dal desiderio di mettermi in ascolto avevo un po’ di timori, non immaginavo di incontrare così tanti giovani. Inizialmente ho provato impotenza, perché i gironi infernali in cui erano precipitati erano davvero profondi”. Non ha desistito ed è nata una prima comunità d’accoglienza: “Ho proposto ai miei ragazzi la spirit therapy, per scoprire le potenzialità che ci sono nel nostro spirito. Da quest’intuizione abbiamo iniziato un percorso di guarigione del cuore che ha portato frutti incredibili: 700mila ragazzi che vivevano nell’inferno hanno preso l’impegno di rappresentare la gioia della resurrezione per tanti che vivono grandi disagi”. La comunità, denominata “Nuovi Orizzonti”, si trova a Frosinone e lo scorso 24 settembre è stata omaggiata dalla visita di Papa Francesco, che ha pronunciato ai suoi ospiti le seguenti parole: “Gesù ci insegna una cosa bella: l’unica volta nella vita nella quale si è pienamente umani nel guardare una persona dall’alto in basso è per aiutarla a sollevarsi”.



