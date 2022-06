Chiara Biasi e Mattia Facca fidanzati?/ Le foto scatenano il gossip, ma lei svela…

Chiara Biasi e Mattia Facca: le foto scatenano il gossip

Amatissima e seguitissima sui social, Chiara Biasi, amica di Chiara Ferragni, è una delle influencer italiane più importanti. Con 3,6 milioni di followers, infatti, entra nella classifica delle influencer che dettano mode e tendenze. Se del suo lavoro la Biasi svela tutto sui social, così non è della sua vita privata. Dopo la fine della storia con il calciatore Simone Zaza, infatti, la Biasi ha protetto la propria privacy evitando di rendere pubbliche le sue frequentazioni. Nonostante sia super riservata, in occasioni particolari, condivide anche le foto con i suoi amici e così, alcuni giorni fa, ha pubblicato una serie di immagini che hanno scatenato il gossip.

Chiara Biasi, svaligiata la casa a Milano/ Rubati vestiti, orologi e gioielli

Come potete vedere dalla foto qui in alto, infatti, la Biasi è abbracciata teneramente ad un ragazzo. Il suo nome è Mattia Facca e con la Biasi sfoggia un feeling particolare. Tanti, infatti, l’hanno identificato come il nuovo fidanzato della Biasi, ma sarà vero?

Chiara Biasi e Mattia Facca: tutta la verità

Nessun fidanzamento tra Chiara Biasi e Mattia Facca. A svelarla è la stessa influencer che, nella didascalia che accompagna le foto, come fa notare anche la pagina Instagram Pipol Gossip, scrive “bff” ovvero “migliori amici per sempre”. Nessuna storia d’amore, dunque, tra la Biasi e Mattia Facca che, nelle foto, si scambiano teneri abbracci.

Eleonora Rocchini Vs Chiara Biasi: "Frecciatine da dodicenne"/ Colpa di un tatuaggio

Un rapporto d’amicizia puro e profondo, dunque, per la Biasi che preferisce mantenere top secret la sua vita privata. Sempre bellissima e impegnata nel suo lavoro, la Biasi si lascerà andare durante l’estate condividendo qualcosa in più delle sue vacanze? Nel frattempo, i fan si perdono di fronte alle foto che potete vedere qui in basso.

LEGGI ANCHE:

Chiara Biasi "Sto male per gastrite e calcoli"/ "Gilda Ambrosio mi sta accanto e.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA