Chiara Biasi, svaligiata la casa a Milano/ Rubati vestiti, orologi e gioielli

Chiara Biasi vittima di furto in quel di Milano. La casa dell’influencer è stata svligiata in piena notte mentre la Biasi non era in casa. A riportare i dettagli del furto subito dall’influencer è il Corriere della Sera. Secondo quanto fa sapere il Corriere, i ladri avrebbero agito indisturbati e si sarebbero introdotti nell’appartamento della Biasi, sito al terzo piano di un quartiere residenziale del capoluogo lombardo, approfittando dell’assenza di Chiara.

Come fa sapere il Corriere della Sera, Chiara Biasi sarebbe uscita intorno alle 10 di sere lasciando luci e televisore accesi. Il tutto, però, non sarebbe servito a fermare i malviventi che avrebbero studiato il piano nei minimi dettagli introducendosi nell’appartamento dell’influencer mentre lei era fuori in compagnia di amici.

Chiara Biasi, il bottino del furto

Chiara Biasi, rientrando a casa dopo la serata trascorsa fuori con gli amici, si sarebbe resa conto del furto subito notando le luci e il televisore spento per poi notare la casa messa totalmente a soqquadro. I malviventi, secondo i dettagli riportati dal Corriere, avrebbero portato via vestiti, gioielli e orologi.

In particolare, sarebbero spariti abiti, borse, accessori firmati Gucci, Prada, Chanel e Louis Vuitton oltre a 5 orologi tra Rolex e Patek Philippe. Sul furto subito da Chiara Biasi stanno indagando le forse dell’ordine. L’influencer, per il momento, non ha commentato l’accaduto su Instagram dove è seguita da 3 milioni di followers.

