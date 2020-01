Chiara Biasi “Sono stata molto male”/ “Mi sono allontanata dai social per…”

In molti hanno pensato che l’assenza di Chiara Biasi sui social fosse legata a quanto accaduto durante lo scherzo tv che l’ha vista protagonista a Le Iene e a quella frase in cui spiegava che lei non si alza “dal letto nemmeno per 80mila euro”. A quanto pare però non è così e le malelingue hanno fatto un passo indietro dopo le sue ultime storie in cui racconta di un momento difficile, di un periodo passato tra esami e cure per trovare la giusta chiave a quello che le sta succedendo. In particolare, l’influencer ha rivelato: Da un paio di mesi circa, si. Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici”. La confessione è arrivata dietro insistenza dei fan sui social proprio nelle scorse ore perché in molti hanno notato la sua eccessiva magrezza non solo nel fisico ma anche in volto.

CHIARA BIASI AMMETTE LE CAUSE DEL SUO ALLONTANAMENTO DAI SOCIAL

Non è la prima volta che ci sono queste rivelazioni sui suoi social visto che già in passato Chiara Biasi ha ammesso di essere vittima di un’ischemia, situazione che l’aveva portata ad assumere molti farmaci causandole un calo di peso eccessivo. Anche in questo caso è successo lo stesso? Lei ha concluso spiegando anche il perché di questo suo allontanamento dai social: “Non mi piace l’idea di essere controllata. Ho fatto un paio di mesi di detox dai social e sto visibilmente meglio. Stare sempre al telefonino mi rende acidissima nella vita reale, e quando ho realizzato questo, ne ho preso un po le distanze”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA