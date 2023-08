Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi/ Il bacio dopo la medaglia d’oro ai Mondiali 2023

Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi

Ieri si è compiuta l’ennesima impresa nella carriera sportiva di Gianmarco Tamberi, che ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica 2023 a Budapest. Già campione olimpico a Tokyo 2020, ‘Gimbo’ ha conquistato l’oro mondiale, l’unica medaglia che gli mancava per completare una carriera di grande successo. Sempre al suo fianco, a supportarlo nelle difficoltà e a festeggiare con lui i traguardi più importanti, come questo, è la moglie Chiara Bontempi.

Nata nel 1995, Chiara Bontempi è originaria della provincia di Ancona, dove i genitori possiedono un negozio di articoli per la casa. Ha un fratello ed è seguitissima sui social. Inoltre, si è laureata a Verona nel 2019 e, dopo il conseguimento del titolo, si è sempre spostata tra Milano e Roma per lavoro.

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi: le nozze e il bacio dopo l’oro mondiale

La storia d’amore tra Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi affonda le radici nel 2009, anno del fidanzamento. 13 anni dopo, la storia d’amore della coppia ha affrontato il passo più importante: il matrimonio. La cerimonia è stata celebrata il 1° settembre 2022 a Pesaro, ed è stata officiata dal sindaco della città. “Lo vedevo come il suo sogno, le ho lasciato fare tutte le scelte, ma devo ammettere che quando mi sono girato ad aspettarla ho pianto tutto il tempo. Quando l’ho vista e mi ha sorriso mi si è sciolto il cuore“, aveva raccontato ‘Gimbo’ a Verissimo lo scorso anno, in un’intervista di coppia con la sua amata, ricordando i momenti più belli delle nozze.

L’ennesima dimostrazione d’amore è arrivata anche nella giornata di ieri, nella serata trionfale che ha visto Tamberi conquistare l’oro mondiale. Subito dopo essersi reso conto della vittoria, al termine dell’ultimo salto, il campione non ha trattenuto l’euforia né l’emozione ed è corso verso gli spalti, dove la moglie e i sostenitori hanno sempre fatto il tifo per lui. Raggiunti gli spalti, ha dato un appassionato bacio in bocca alla sua Chiara, per poi festeggiare con tutti gli amici: il video, condiviso su Twitter anche da Eurosport, è diventato virale.

