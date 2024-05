Chiara e Allegra, chi sono la moglie e la figlia di Paolo Jannacci/ Lui: “Mi ha conquistato con l’arrosto…”

Paolo Jannacci e gli amori della sua vita, chi sono la moglie Chiara e la figlia Allegra

Il cuore di Paolo Jannacci batte per la moglie Chiara e la figlia Allegra. L’artista e musicista, che sta ripercorrendo le orme del padre Enzo, non ama stare sotto i riflettori e a differenza di tanti colleghi non è coinvolto in cronache di gossip sulla sua vita privata, infatti sappiamo davvero poco sui suoi affetti personali. Paolo Jannacci e la moglie Chiara si sono sposati pochi anni fa, ma la loro è una storia personale molto intensa e impreziosita da dalle mille emozioni. Sicuramente quella più intensa e significativa è stata la nascita della figlia Allegra.

Come è morto Enzo Jannacci, la malattia/ La lotta contro il tumore e 'l'eredità' lasciata al figlio Paolo

Paolo ha svelato che la moglie Chiara lo ha colpito prendendolo per la gola, con il “suo” speciale arrosto in crosta “ma ora non me la fa più”, ha raccontato in una intervista leggera ma profonda che col suo solito umorismo comunica emozioni e forti sentimenti. Paolo Jannacci e la moglie, come dicevamo, hanno messo al mondo una figlia: Allegra è nata nel 2008, ora adolescente, “Ho una moglie e una figlia che mi riempiono di gioia e mi regalano la voglia di vivere”.

Paolo Jannacci, il figlio di Enzo a Sanremo 2024/ "Il rapporto con papà? Viscerale, ci leggevamo dentro"

Paolo Jannacci e la moglie Chiara, come diventare grandi insieme…

Un’intervista inedita, che tocca la sfera personale degli affetti, il suo percorso umano, in cui Jannacci non poteva non mettere al centro il rapporto con la moglie Chiara e sua figlia Allegra, dove emerge il ruolo che ha sempre avuto la famiglia nella sua crescita personale e nella sua stabilità. “Se stai bene con la tua famiglia, allora vuol dire che stai trovando un equilibrio professionale”, ha detto. La prima volta che nominò sua moglie Chiara, era in occasione di una intervista a Repubblica, dove naturalmente spese parole al miele per la donna della sua vita. “Sto diventando grande e mia moglie Chiara mi ha smussato tutti i miei spigoli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA