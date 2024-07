Enzo Jannacci, com’è morto e malattia/ Battaglia col cancro: la moglie Giuliana Orefice e il figlio Paolo…

ENZO JANNACCI, COME È MORTO: LA LUNGA MALATTIA: STRONCATO DA UN TUMORE CON…

Enzo Jannacci, com’è morto e cosa sappiamo della moglie e i figli del cantautore milanese scomparso da oltre dieci anni ma rimasto indelebilmente nel cuore dei fan oltre che dalle persone che hanno condiviso con lui il suo percorso artistico? Questa sera torna l’appuntamento con “Evviva!”, lo show condotto da Gianni Morandi e che ripercorre in musica i primi settant’anni della televisione in Italia attraverso le canzoni e gli artisti più significativi di questa lunghissima storia: ma cosa sappiamo del dottor Enzo Jannacci, della sua poliedrica figura e di un’eredità musicale e umana che riverbera il suo eco ancora oggi, venuto a mancare nel 2013 al termine di una lunga lotta con la malattia?

Enzo Jannacci, canti CLU Statale all’oratorio Dergano Milano/ “Mondo che lo rese urgente”: data e biglietti

Per raccontare di Enzo Jannacci, com’è morto e chi sono i componenti della sua famiglia, la moglie e il figlio Paolo, dobbiamo tornare al marzo di circa undici anni fa: classe 1935 e all’epoca 78enne, il cantautore, cabarettista, attore oltre che cardiologo e medico di famiglia era infatti malato da tempo e si era spento circondando dall’affetto dei suoi cari. Tuttavia, già negli ultimi anni l’artista meneghino aveva cominciato a diradare di molto non solo le performance dal vivo ma pure le uscite pubbliche non solo per via dell’età ma anche per alcuni problemi di salute, mostrando allo stesso tempo una serenità e un’accettazione di questa nuova condizione da ateo ma anche definendosi “credente”. Enzo Jannacci si spense il 29 marzo del 2013 a causa di un tumore da cui era affetto oramai da tempo e per il quale era ricoverato presso la Clinica Columbus.

Chiara e Allegra, chi sono la moglie e la figlia di Paolo Jannacci/ Lui: "Mi ha conquistato con l'arrosto..."

GIULIANA OREFICE, LA ‘PUPA’ MOGLIE DI ENZO JANNACCI: IL LORO FIGLIO PAOLO HA DECISO DI…

Negli ultimi giorni della sua esistenza terrena, Enzo Jannacci fu accompagnato dall’intera famiglia (la moglie Giuliana Orefice e l’unico figlio della coppia, Paolo) e, tuttavia, il lungo addio al cantautore fu all’insegna della nostalgia ma anche del sorriso. Citando proprio una delle sue canzoni più celebri, nel corso del funerale il sacerdote che officiava la messa nella Basilica di Sant’Ambrogio ebbe a dire: “Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, cantavi anni fa. Ebbene, ora ci siamo, al tuo funerale e siamo tanti, siamo tutti”. Tumulato nella Cripta del Famedio del Cimitero Monumentale, luogo destinato al ‘riposo’ dei milanesi che hanno dato maggior lustro alla città, nell’ultimo periodo Enzo Jannacci ebbe a dire, con serena accettazione della sua condizione, “sento di non avere più il tempo per occuparmi di cose troppo terrene (…) ho scoperto di avere meno paura dell’eterno”.

Enzo Jannacci: chi è, com'è morto il cantautore omaggiato a teatro da Max Paiella?/ Vita privata, carriera

Per quanto riguarda infine la famiglia di Enzo Jannacci, non conosciamo molto della sua vita privata ma sappiamo che nel novembre del 1967 era convolato a giuste nozze con la moglie Giuliana Orefice, la donna della sua vita, e che cinque anni dopo la coppia avrà Paolo, loro primo e unico figlio che seguirà le orme paterne diventando un apprezzato musicista e compositore e tenendo viva l’eredità artistica del padre. Infatti, a differenza di altre coppie del mondo dello spettacolo, non si conosce molto sulla storia d’amore tra Enzo Jannacci e la moglie Orefice se non che condivisero la loro giovinezza in quel di Viadana, nel mantovano: la sua compagna, conosciuta da tutti come ‘Pupa’, è sempre rimasta lontana dai riflettori e un esempio è il fatto che, nel corso degli anni, ha concesso poche interviste, lasciando che fosse il marito a svelare alcuni aneddoti sulla loro famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA