Chiara e Allegra, moglie e figlia di Paolo Jannacci/ “Mi riempiono di gioia”

Paolo Jannacci, figlio del celebre Enzo, sarà ospite questo pomeriggio, venerdì 30 settembre, di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. Paolo è sposato dal 2008 con Chiara. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco: il musicista è da sempre molto discreto e riservato sulla sua vita privata.

In una delle poche occasioni in cui ha parlato della sua famiglia, Paolo Jannacci ha rivelato che la moglie lo ha conquistato ai fornelli: “Mia moglie Chiara mi ha conquistato cucinando questa ricetta, arrosto in crosta, ma ora non me la fa più”. Nel 2008 Paolo e Chiara sono diventati genitori di Allegra. Poco prima della nascita della figlia, Paolo Jannacci ha confessato a Repubblica: “Sto diventando grande, e in questo mi ha aiutato anche mia moglie Chiara: no, non ha nulla a che fare con la musica, è avvocato. Mi ha limato con la carta vetrata, ha smussato tutti miei spigoli”.

Paolo Jannacci e Chiara: la figlia Allegra

Paolo Jannacci ha ereditato la passione per la musica dal padre Enzo, passione che ha cercato di trasmettere a sua volta alla figlia: “Allegra, di nome e di fatto, le piace la musica ma è più portata per la danza e le arti visive. Il mio disco Allegra è dedicato proprio a lei e ha in copertina un suo disegno straordinario di quando aveva solo 2 anni. Lei è fantastica, ma quando mi vede suonare mi dice ‘Papà, io e te siamo diversi’. Ma va bene così”, ha raccontato qualche anno fa a Famiglia Cristiana. Alla figlia Allegra è dedicato il brano “Voglio parlarti adesso”, che Paolo Jannacci ha presentato al Festival di Sanremo 2020. Per il musicista milanese la famiglia è una delle cose più importanti della sua vita, che ha raccontato al sito Il Popolano: “Ho una moglie e una figlia che mi riempiono di gioia e mi regalano la voglia di vivere”.

