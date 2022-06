Chiara Ferragni ad Amici 22?/ I rumor la vedono come mentore della nuova classe

Amici 22: prime notizie sulla prossima edizione

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi partirà in autunno, ma sono già iniziati i casting per costruire la nuova classe. In queste settimana, dopo la vittoria di Luigi Strangis, hanno iniziato a circolare rumor sui protagonisti della prossima edizione: certa la presenza di Rudi Zerbi ed Alessandra Celentano e sembra confermata anche quella di Raimondo Todaro e Veronica Peparini. Ancora in forse, invece, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Già annunciato anche il nome del primo alunno della classe di Amici 22: si tratta di Mattia Zenzola, il ballerino di latino fortemente voluto da Raimondo Todaro. Già entrato nella scuola di Amici 21, il ballerino è stato costretto a ritirarsi per via di un infortunio: “A settembre riavrai un banco. Avrai una seconda chance che potrai sfruttare al meglio”, aveva detto Todaro. Quindi, salvo colpi di scena, Mattia sarà il primo concorrente ufficiale di Amici 22.

Chiara Ferragni nel cast di Amici 22?

Ma negli ultimi giorni sta circolando un altro rumor sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Secondo altre indiscrezioni, sembra che la conduttrice sia in contatto Chiara Ferragni! Stando a quanto riporta il sito DailyNews24, infatti, ci sarebbero delle trattative in corso. Ma in quale ruolo la Ferragni entrerebbe a far parte del cast di Amici 22? Per la moglie di Fedez sarebbe riservato il ruolo di mentore per i nuovi allievi: il suo compito sarebbe quello di consolarli, motivarli e non lasciare che si scoraggino quando le cose si fanno difficili. Ruolo in passato ricoperto da Alfonso Signorini. Al momento si tratta solo di voci di corridoio e non ci sono ancore conferma ufficiali della presenza di Chiara Ferragni nella prossima edizione di Amici.

