Chiara Ferragni, caos per il cofanetto di conchiglie della Sardegna/ “Brutto esempio”

Chiara Ferragni torna nuovamente nel mirino delle polemiche del web. A scatenare nuove accuse contro l’influencer è stato un video, poi cancellato dopo poco, in cui la moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria ha mostrato ai suoi milioni di follower un cofanetto contenente delle conchiglie appartenenti alle spiaggia della Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze. “Grazie”, è stata poi la scritta che ha accompagnato la storia postata su Instagram, poi scomparsa. Un gesto che è stato però ben poco gradito dalla popolazione sarda che si è dunque scagliata contro la Ferragni, accusandola di aver dato un “brutto esempio”. D’altronde, sono tanti a battersi per evitare che le spiagge sarde vengano depredate dai tantissimi turisti che ogni estate popolano la meravigliosa isola.

Chiara Ferragni scatena le ire dei sardi: le critiche

Su Facebook esiste una pagina che si occupa proprio di segnalare questo tipo di problema, “Sardegna rubata e depredata”, che ha segnalato con un post proprio la gaffe commessa da Chiara Ferragni con parole piuttosto infastidite. “Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia… – si legge nel messaggio postato, che conclude con parole di rammarico – Ma dall’alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per Chiara Ferragni”. Al momento non ci sono stati chiarimenti da parte della Ferragni sulla vicenda.

