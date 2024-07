Chiara Ferragni, chiude il negozio di Milano aperto nel 2017: perché?/ Calo di presenze dopo il pandoro gate

Chiara Ferragni: bomba sul negozio di Milano

La situazione lavorativa di Chiara Ferragni starebbe per affrontare un altro momento delicato dopo il pandoro gate che ha travolto l’imprenditrice digitale. Secondo uno scoop lanciato dal setti9manale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 luglio 2024, il negozio di Chiara Ferragni di Milano, simbolo del suo marchio, dovrebbe chiudere ad agosto. La boutique, aperti nel 2017 in via Capelli, il passaggio che collega Corso Como a piazza Gae Aulenti, dovrebbe abbassare la saracinesca ad agosto anche se, per il momento, non c’è ancora ufficialità.

Da parte di Chiara Ferragni e del suo staff, infatti, ad oggi, non c’è alcun commento sulla notizia lanciata dal settimanale Chi secondo la chiusura della boutique in cui era possibile acquistare tutti i prodotti del brand dell’imprenditrice digitale sarebbe imminente.

Chiude il negozio di Milano di Chiara Ferragni: ecco perché

Il motivo ufficiale della chiusura del negozio di Milano di Chiara Ferragni non sarebbe noto ma, secondo Chi, dopo il Pandoro Gate, il negozio non avrebbe più fatto registrare il boom di vendite e di presenze al punto che, dopo pochi mesi dallo scandalo che l’ha travolta, la chiusura sarebbe ormai ufficiosa.

Chiara Ferragni, nel frattempo, non ha ancora commentato la notizia preferendo godersi, al momento, l’estate che sta trascorrendo con la famiglia e le amiche dopo la fine del matrimonio con Fedez. Nelle prossime ore, tuttavia, l’imprenditrice digitale potrebbe rompere il silenzio anche sull’ultima notizia che la riguarda. Probabilmente, l’annuncio arriverà sui social dove, anni fa, era stata annunciata l’apertura di quel negozio che, con il tempo, è diventato il simbolo del suo brand.













