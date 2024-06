Chiara Ferragni: “La separazione mi fa bene…”/ Il siparietto con un fan in spiaggia con frecciatina a Fedez

Chiara Ferragni stavo forse vivendo il periodo più atipico della sua storia professionale; l’impero che ha costruito passo dopo passo con la gavetta vissuto sui social ha vacillato e ancora vacilla; ‘colpa’ delle varie vicissitudini legali che si sono susseguite negli ultimi mesi e in parte ha sicuramente contribuito anche la questione coniugale, ovvero la separazione da Fedez.

Che sia strategia oppure no, come racconta Today ora Chiara Ferragni sembra molto più ‘umana’; meno restia al contatto diretto con i suoi fan forse per cercare di riguadagnare quei consensi che in queste settimane ha perso e probabilmente anche per ricostruire la sua immagine. Attualmente l’influencer si trova in vacanza a Forte dei Marmi, un ottimo modo per ovviare alla calura del periodo ma soprattutto per ricaricare le batterie in vista di nuovi progetti ancor più proficui dal punto di vista della ‘rinascita’.

Chiara Ferragni in vacanza tra mare, relax e una ‘stoccata’ a Fedez

Proprio mentre Chiara Ferragni si trovava beatamente sulla riva a godersi il mare di Forte dei Marmi, un fan – come racconta Today – ha pensato bene di fermarla per realizzare un simpatico siparietto prontamente pubblicato sui social. “Ogni volta che ti vedo diventi sempre più bella, lo sai cosa ti fa bene?”, queste le parole dell’uomo con tempestiva risposta dell’influencer che, prima ha ringraziato per il complimento, e poi: “Cosa mi fa bene? La separazione”. Il siparietto è poi proseguito con un’ulteriore battuta del fan: “Se tu ci pensi posso fidanzarmi io con te”. Chiara Ferragni si è mostrata sorridente, ma chiaramente non è passata inosservata la battuta sulla separazione che può essere considerata come una sorta di frecciatina ovviamente diretta a Fedez.











