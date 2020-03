Chiara Ferragni e Fedez, raccolta fondi/ Primo ospedale da campo contro Coronavirus

Ferragnez e Coronavirus: la campagna solidale lanciata via social da Fedez e Chiara Ferragni diventa realtà. A distanza di pochissimi giorni dalla raccolta fondi per l’emergenza sanitaria da Coronarivurs promossa su Gofundme, la piattaforma di crowdfunding più importante d’Europa, arriva una bellissima notizia. Con i quasi 4 milioni di euro, per la precisione 3,8, sono ufficialmente partiti i lavori per la costruzione di un ospedale da campo per far fronte ai tantissimi malati da Covid 19. Ll’ospedale “San Raffaele” di Milano ha deciso di utilizzare una parte delle donazioni a favore di una tensostruttura di rianimazione da realizzare presso l’ex campo sportivo dell’università Vita-Salute San Raffaele. Si tratta solo del primo atto concreto realizzato grazie alla raccolta fondi lanciata dai Ferragnez che hanno coinvolto 93 paesi e spinto più di 191 mila persone a fare una propria donazione. Sulla scia del successo della campagna Gofundme di Chiara Ferragni e Fedez tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno lanciato e contribuito attivamente a raccogliere fondi per aiutare la sanità italiana stravolta dall’emergenza del Coronavirus.

Chiara Ferragni e Fedez contro il Coronavirus: quasi 4 milioni di euro raccolti su GoFundme

In particolare nelle ultime ore proprio Chiara e Fedez con un video pubblicato su Instagram hanno annunciato la decisione di GoFundme di donare altri 250mila euro che saranno distribuiti tra l’Ospedale di Cremona, Ospedale di Bergamo e Policlinico di Milano che riceveranno 70 mila euro, mentre i restanti 40 mila saranno suddivisi in donazioni da 10mila euro a quattro strutture ospedaliere italiane. Ad annunciare la realizzazione del primo ospedale da Campo è stato proprio Alberto Zangrillo, primario dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione generale del San Raffaele che ha voluto personalmente ringraziare i Ferragnez e il popolo italiano: “A nome mio e di tutto il personale medico e infermieristico impegnato in questa emergenza voglio ringraziare non solo Chiara e Fedez, ma anche ogni singolo donatore. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre energie e sapere che tante persone ci supportano ci aiuta a procedere nei nostri sforzi”. Anche Roberto Burioni, dalla pagina ufficiale Facebook Medical Facts di Roberto Burioni ha scritto: “Vi ricordate la richiesta di fondi da parte di Fedez e Chiara Ferragni per costruire un nuovo reparto di terapia intensiva al IRCCS Ospedale San Raffaele? Bene, voi avete generosamente donato e i lavori sono immediatamente partiti. Questa è la tensostruttura che ospiterà i nuovi letti, la costruzione sta procedendo a tempo di record. Noi intanto restiamo in casa: dobbiamo rallentare l’epidemia per dare tempo di mettere in funzione. Vi aggiornerò continuamente, questa è la foto di ieri. Forza e coraggio, uniti si vince anche contro questo virus”.

