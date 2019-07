Chiara Ferragni e Heidi Klum, grande novità/ L’annuncio dell’influencer: “Onorata”

Chiara Ferragni ha annunciato di essere stata scelta come giudice del programma Making The Cut che sarà presentato da Heidi Klum. L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Instagram ufficiale dalla quale aveva anticipato di avere una notizia importante da comunicare. Queste le parole utilizzate per l’annuncio: “Sono onorata di essere uno dei giudici di Making The Cut di @amazonprimevideo presentato da @heidiklum e @timgunn”. Nella foto postata invece si trova insieme alla modella tedesca e allo stilista inglese. La Ferragni ha aggiunto altre considerazioni non nascondendo l’entusiasmo per questa nuova avventura: “Non vedo l’ora che arrivi il 2020 per assistere a questo concorso di moda finalizzato a trovare il miglior nuovo designer”. L’influencer sarà affiancata da giudici di prestigio. Parliamo infatti della top model evergreen Naomi Campbell, l’ereditiera Nicole Richie, l’ex direttrice di Vogue Francia Carine Roitfeld e, dulcis in fundo, lo stilista Joseph Altuzarra.

Chiara Ferragni, da Tokyo al nuovo impegno televisivo

Il viaggio a Tokyo di Chiara Ferragni non aveva come obiettivo il puro divertimento ma è legato al programma. La moglie di Fedez infatti sta girando proprio nella capitale del Giappone una puntata speciale del programma che sarà itinerante ed andrà a toccare i luoghi iconici che hanno fatto la storia della moda. In alcune Instagram Story la moglie di Fedez spiega in maniera più dettagliata come si svolgerà il programma: “Abbiamo iniziato con 12 concorrenti e sceglieremo un vincitore che si porterà a casa un sacco di soldi per lanciare la sua linea” . Un’avventura che vedrà toccare varie città: “Firmeremo in città differenti che, per la prima stagione, saranno Parigi e Tokyo, mentre la finale si terrà a New York alla fine di agosto”.

