Chiara Ferragni è incinta?/ Il video di Fedez e l’indizio di Marina Di Guardo

Della presunta seconda gravidanza di Chiara Ferragni si parla ormai da qualche settimana. L’influencer da oltre 20 milioni di follower e suo marito Fedez non hanno mai nascosto la volontà di allargare la famiglia e dare un fratellino o una sorellina a Leone. Nelle ultime ore però l’indiscrezione si è fatta sempre più insistente a causa di un indizio sbucato nelle stories del rapper. In una di queste, Fedez, Chiara e Leone sono a pranzo con la famiglia. Lui esorta allora il piccolo Leo a dargli attenzioni, distogliendolo dalla mamma ed ecco che in sottofondo si sente la voce di Marina Di Guardo, mamma della Ferragni, rivolgersi al rapper con la fatidica frase che ha scatenato il gossip. “Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”, le parole della nota scrittrice.

Chiara Ferragni in dolce attesa? Nessuna smentita ma…

Una frase che in men che non si dica ha scatenato i commenti dei fan, convinti che Chiara Ferragni sia incinta del suo secondo figlio. Quello di Marina Di Guardo potrebbe infatti essere uno spoiler involontario ma anche una frase detta semplicemente perché dettata dal momento. Difficile, infatti, parlare di conferma di una seconda gravidanza. Certo è che se prima si parlava di indiscrezioni ora il fatto che la Ferragni sia incinta si avvicina a diventare una certezza. D’altronde, al momento, non c’è stata alcuna smentita da parte dei diretti interessati anche se di forme morbide non c’è l’ombra sul corpo della Ferragni. Non ci resta, dunque, che attendere i prossimi passi ‘falsi’ della coppia.



