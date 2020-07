Chiara Ferragni, la cagnolina Mati è tornata a casa/ Come sta? “Radioterapia a..”

Per Chiara Ferragni sono stati giorni difficili e di ansia a causa della sua cagnolina Matilda. L’influencer ha infatti scoperto che Mati, così come lei ama chiamarla, è malata. I vari controlli hanno infatti svelato che la cagnolina, che oggi ha 10 anni, ha un tumore e deve sottoporti a particolari cure. Dopo essere stata qualche giorno sotto controllo del veterinario, Mati è tornata a casa, come palesano le stories della Ferragni. In queste, infatti, si vede la cagnolina nuovamente a casa e sul pelo mostra i segni delle cure. La ferragni ha voluto condividere una foto nostalgica, in cui si mostra con Mati nel 2010 e oggi, nel 2020. Così ha poi svelato come sta: “Matilda è a casa con noi, questo weekend ci rilasseremo con lei e poi la porteremo a Zurigo per cominciare la radioterapia”. Infine, ha ringraziato pubblicamente il veterinario.

Chiara Ferragni e la malattia della cagnolina Mati: l’annuncio

Matilda, dunque, partirà a breve per Zurigo assieme a Chiara Ferragni per iniziare la radioterapia. Solo pochi giorni fa, la moglie di Fedez, palesemente scossa, aveva annunciato in alcune stories di aver scoperto della malattia della sua cagnolina: “Oggi – aveva spiegato – mentre ero in un meeting, la Mati, la nostra cagnolina, ha avuto delle crisi epilettiche. L’abbiamo portata dal neurologo veterinario e hanno scoperto che ha un tumore. Adesso la stiamo tenendo sotto controllo con dei medicinali, forse inizieremo un ciclo di radioterapia. Però mi sono davvero spaventata…” aveva infine ammesso. Ora bisognerà attendere le nuove cure per scoprire co0me reagirà Matilda.



