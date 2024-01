Chiara Ferragni, l’assenza alla sfilata di Gucci fa rumore/ Declinato l’invito: ecco dov’era

Chiara Ferragni declina l’invito alla sfilata di Gucci: la grande assenza fa rumore

Chiara Ferragni e il marito Fedez loro malgrado sono da mesi al centro di tv e giornali letteralmente di mezzomondo per la nota vicenda legata al Pandoro Balocco e non solo. In queste ore, però, l’influencer è finita al centro dell’attenzione per un altro motivo. Come riportano molti siti, tra cui GossipeTv, Chiara Ferragni ha deciso di non presentarsi alla sfilata di Gucci, evento al quale insieme al marito Fedez, la madre Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina partecipa da anni.

L’assenza di Chiara Ferragni alla sfilata di Gucci, com’era prevedibile, ha fatto molto rumors sui media e sui social. Il fatto che la più nota influencer di moda ed imprenditrice digitale da anni presenza fissa in questi eventi non si sia presentata ha destato scalpore. La settimana della moda di Milano è stata aperta oggi 12 gennaio 2024 e quest’anno ad aprirla è stato Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci.

Chiara Ferragni assente alla settimana della moda: dov’era l’influencer

Non è difficile intuire il motivo dell’assenza di Chiara Ferragni alla settimana della moda di Milano e, nello specifico, alla sfilata di Gucci, il clamore mediatico che l’ha travolta, le accuse mosse ed i continui servizi di tv e giornali ad ogni loro passo hanno quasi obbligato l’influencer e la sua famiglia a mantenere il profilo più basso possibile. E interessante, però, notare dov’era Chiara Ferragni invece di essere alla sfilata.

Chiara Ferragni proprio poche ore prima dell’evento più importante della moda italiana ha postato una foto dai suoi uffici. A dimostrazione di essere già tornata al lavoro e di volere personalmente badare ai suoi affari. Dopo un periodo passato lontano dai social, la moglie di Fedez è tornata attiva su Instagram, mostrandosi quasi sempre con i figli Leone e Vittorio ed adesso è tornata al lavoro.

