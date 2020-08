Chiara Ferragni/ “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay, invece…”

Per qualcuno è un idolo, altri, invece, non perdono occasione per attaccarla. Ciò che è certo è che ciò che fa o scrive Chiara Ferragni balza in pochi minuti al centro dell’attenzione e, spesso, anche in cima alle tendenze di Twitter. È ciò che è accaduto nelle ultime ore per un commento scritto dall’influencer che è diventato virale. Tutto è nato dal commento di una utente che, sotto un video postato dal profilo Instagram di Trash Italiano, si è scagliata contro la possibilità che i bambini possano vedere dei cartoni animati “dove insegnano che l’omosessualità è normale”. Parole che sono passate sotto l’occhio della Ferragni che ha deciso di non rimanere in silenzio. “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay.” ha esordito la moglie di Fedez, per poi lasciarsi ad una lunga argomentazione di questa sua prima frase.

Chiara Ferragni: ” Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”

“Forse però – ha aggiunto la Ferragni – cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna puo’ amare una donna.” Chiara ha dunque spiegato che: “Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?” Un messaggio, questo della Ferragni, che ha raccolto migliaia di consensi, divenendo in poche ore virale.



