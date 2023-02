Chiara Ferragni, sorpresa ad Anna, la moglie di Gianni Morandi/ “Ti risposerei…”

Chiara Ferragni e il regalo ad Anna, moglie di Gianni Morandi, nella finale del Festival di Sanremo 2023

A serata ben inoltrata, Chiara Ferragni architetta una sorpresa – o meglio, un regalo – ad Anna, la moglie di Gianni Morandi. In principio la famosa imprenditrice elogia le rispettive mogli del conduttore e del co-conduttore, per poi soffermarsi sulla dolce metà di quest’ultimo. “In questi giorni al Festival di Sanremo ho avuto l’onore di conoscere tua moglie Anna – spiega Chiara Ferragni a Gianni Morandi – pensando che fosse fortunata a stare con una leggenda come te. E poi ho anche pensato che pure te sei fortunato ad avere una donna così al tuo fianco”. Quindi la presentatrice trascina Gianni Morandi davanti a sua moglie Anna, seduta a fianco di Giovanna Civitillo in prima fila all’Ariston. Ha una sorpresa per lei, ovvero un grande scialle molto simile a quello indossato dalla Ferragni nella serata di apertura.

Cambia la scritta, questa volta, che è “Ti risposerei altre 100 volte“, ovvero una dedica che Gianni Morandi aveva rivolto alla moglie sui social. A quel punto Anna si alza e bacia il suo compagno, strappando applausi da ogni dove. “Volevo ringraziarti da donna a donna per tutto il supporto che mi ha dato in questi giorni, con una dedica che ti ha fatto Gianni e che ogni donna vorrebbe ricevere nella vita”, le parole di Chiara. “Che bel pensiero che hai avuto“, commenta Morandi. Mentre Amadeus incorona la coppia: “Gianni e Anna sono veramente una bellissima coppia e questa è una sorpresa bellissima”. Sorpresa riuscita e apprezzata.

