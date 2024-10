Chiara Galiazzo super riservata: ha un fidanzato?

Non ha mai amato parlare molto di sè sin dall’inizio della sua carriera e, nonostante il successo, Chiara Galiazzo non ha mai cambiato questo suo lato. La cantante che, negli ultimi anni ha dato vita ad un’incredibile trasformazione fisica, è rimasta ferma sui propri principi riuscendo a dividere la vita privata da quella professionale. Intorno alla sua vita sentimentale, infatti, da tempo si rincorrono rumors: c’è chi la considera felicemente fidanzata e chi, invece, crede che sia felicemente single in attesa di trovare la risposta giusta. Entrambe le ipotesi potrebbero essere reali perché la Galiazzo parla pochissimo di sé nelle varie interviste e anche sui social non ci sono indizi che facciano pensare alla presenza di un fidanzato.

Con 236mila followers, la Galiazzo pubblica diversi contenuti sui social ma tutti sono dedicati al lavoro e, quei pochi post dedicati ai momenti di relax, la ritraggono solo. Difficile, dunque, capire se la Galiazzo abbia davvero un fidanzato anche se, qualche tempo fa, fu lei stessa a parlare di “Puntino”.

Puntino è il fidanzato di Chiara Galiazzo? Le parole della cantante

Nel 2022, nel corso di un’intervista rilasciata a Dedicato, Chiara Galiazzo aveva ammesso di essere fidanzata senza, però, svelare la sua identità per rispettare il suo desiderio di non apparire. All’epoca, la cantante parlò di lui chiamandolo con l’appellativo “Puntino”. «Sono fidanzata, ma sono timida su questi argomenti. Come si chiama il mio ragazzo? Io lo chiamo Puntino, perché lui non vuole apparire sui miei social media. Dunque lo riprendo da lontano e alla vista dei miei follower appare proprio come un puntino distante nelle fotografie», le parole della Galiazzo.

Successivamente, a Weekly, aveva aggiunto: «A me dispiace questa cosa, ma lui non vuole apparire, è giusto che non si voglia far vedere. Lui mi supporta anche se non si vede, mi sta vicino, mi ha accompagnato a Roma in questi giorni, conviviamo e si parla. A volte non servono grandi cose, basta la presenza». A distanza di tempo, dunque, Chiara Galiazzo è ancora fidanzata? Domanda a cui, per ora, è difficile rispondere.