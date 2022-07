Chiara Galiazzo scambiata per Chiara Iezzi/ “Io ho volato, grande signora”

Chiara Galiazzo scambiata per Chiara Iezzi

Chiara Galiazzo ha condiviso con i suoi fan un divertente episodi che le è capitato nei giorni scorsi. La cantante veneta si è recata al Comune di Milano per rifare la carta d’identità, qui è stata scambiata per Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara. “Oggi comunque sono andata all’ ufficio anagrafe di Milano per rifare la carta d’identità. La signora mi ha chiesto se ero Chiara di Paola e Chiara. Io ho volato, grande signora”, ha scritto la Galiazzo su Twitter. Il suo post è stato commentato con grande ironia dai suoi fan: “Riconsegnando la vecchia carta di identità hai cantato “Ho voluto dire addio al passato mio”?” e “D’impatto ti sei arrabbiata, poi amici come prima”, hanno scritto due utenti. Ricordiamo che nelle scorse settimane Paola e Chiara Iezzi si sono ritrovate insieme sul palco dei concerti negli stadi di Max Pezzali: le due sorelle, infatti, hanno iniziato la loro carriera come coriste degli 883.

Quest’anno, a due anni di distanza dal suo ultimo album in studio “Bonsai”, Chiara Galiazzo ha deciso di tornare sulle scene musicali con la cover di “Un’estate fa”, celebre brano degli anni ’70. La canzone nasce nel 1972 nella versione “Une belle histoire” dei Big Bazar. Nello stesso anno Franco Califano ha scritto un testo in italiano per la canzone, incisa dagli Homo Sapiens. Mina ha interpretato il brano nel 1990 nell’album “Ti conosco mascherina” e anche Califano l’ha incisa nel 1992. In un post su Instagram Chiara Galiazzo ha spiegato perché ha scelto di riproporre questa canzone: “Ho scelto di reinterpretare “Un’estate fa” e di dare questo titolo al mio live estivo perché dagli anni ’70 questo brano rappresenta magnificamente la dolcezza della nostalgia con cui pensiamo alle estati della nostra vita e l’emozione con cui attendiamo quella che arriverà”.

Oggi comunque sono andata all’ ufficio anagrafe di Milano per rifare la carta d’ identità. La signora mi ha chiesto se ero Chiara di Paola e Chiara. Io ho volato, grande signora 😂😂✈️ — Chiara Galiazzo (@Chiara_Galiazzo) July 26, 2022

