Chiara Galiazzo “Sono ancora fidanzata con Puntino”/ “Esiste ma non ama mostrarsi”

Chiara Galiazzo: “Sono ancora fidanzata con puntino”

Chiara Galiazzo è l’ospite della puntata di Estate in diretta della puntata del 16 giugno 2022. La cantante si racconta partendo dagli esordi e dal supporto sempre ricevuto dai suoi genitori e, ancor prima, dalle sue nonne. “La mia famiglia mi ha sempre supportato. Le mie prime fan sono state sempre le mie nonne, mi hanno sempre aiutato anche economicamente. I miei genitori hanno dato moltissima importanza anche lo studio, erano preoccupati che lasciassi l’università e infatti mi sono laureata.”

Rimanendo sempre nella sfera privata, Chiara torna a fare cenno al suo fidanzato la cui identità continua a rimanere segreta: “Il mio fidanzato esiste, -chiarisce – lo chiamo puntino perché per non mostrarlo, perché lui non vuole che io lo spiattelli sui social pubblicamente, lo riprendo sempre da molto lontano, come se fosse un puntino”.

Chiara Galiazzo: dalla lettera di Mina alle collaborazioni con Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni

Nel corso della sua carriera ancora giovane, Chiara Galiazzo ha già collezionato una serie di grandi soddisfazione come la collaborazione con alcuni grandi nomi della musica italiana. Di queste conoscenze racconta nel corso dell’intervista rilasciata a Roberta Capua a Estate in diretta: “Fiorella Mannoia? Ero all’inizio della mia carriera e lei mi ha dato fiducia. È proprio bello quando le persone con una grande carriera danno fiducia ai nuovi arrivati. Ornella Vanoni? Lei è concisa e favolosa. Io spero di diventare così un giorno.”

E chiude con Mina: “Lei è stata il mio modello, la mia ispirazione anche caratterialmente perché ho sempre apprezzato anche la sua intelligenza, quindi le sue belle parole sono state un onore”











