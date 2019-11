Chiara Galiazzo/ “Sono fidanzata con Puntino. Non vuole farsi vedere..” (Vieni da me)

Chiara Galiazzo si racconta a Vieni da me partendo dalla canzone che le ha permesso di superare il provino per X Factor. Dopo otto anni di provini andati male, decide di presentarsi con una canzone che le piaceva davvero. “Ho fatto provini senza successo dai 18 ai 25 anni. Quando mi sono presentata a X Factor mi sono detta: Chiara basta, smettila di crederci perchè sono tutti raccomandati”, confessa. Quel provino, invece, fu fortunato per Chiara Galiazzo che entrò a far parte della squadra di Morgan vincendo quell’edizione. “E’ stata una bellissima esperienza, in quel periodo si viveva di musica, ma la verità è che per un anno non ho capito cosa mi stesse succedendo“, confessa ricordando il periodo post vittoria. I cambiamenti forti, però, la fanno sentire in bilico. “Non è che non fossi felice, ma non avevo un metro di giudizio della mia vita perchè è capitato tutto improvvisamente, ma forse, le cose belle accadono così”, spiega Chiara che, sette mesi prima del suo successo si era laureata e lavorava in un fondo d’investimento.

CHIARA GALIAZZO: “MIA NONNA E’ STATA LA MIA PIU’ GRANDE FAN”

Al provino di X Factor, Chiara Galiazzo si era presentata con il cappotto della nonna, una delle persone piì importanti della sua vita e che porterà sempre nel cuore. Alla nonna, infatti, Chiara deve tanto non solo per l’amore che le ha sempre dimostrato, ma anche per non aver mai avuto dubbi sul suo straordinario talento. “Mia nonna è stata la mia più grande fan. Mi ha pagato la scuola di musica a Milano dove mi ero trasferita con la scusa di studiare economia, ma in realtà era perchè volevo studiare musica. I miei genitori mi pagavano già l’università e quindi lei mi pagava la scuola perchè ci ha sempre creduto”, racconta la cantante. “Lei se ne è andata l’anno scorso, quindi ha visto il tuo successo?“, chiede Caterina Balivo. “Sì e sono contenta che sia riuscita a vedere tutto”, dice Chiara che poi parla anche della sua vita privata. “Sono fidanzata con Puntino. Lo chiamo così perchè non l’ho mai presentato ufficialmente perché non vuole farsi vedere. Stavamo insieme prima di X Factor. Ci siamo lasciati perché lui è partito ed io sono entrata ad X Factor. Poi mi è presa la gelosia retroattiva e siamo tornati insieme”, spiega.

