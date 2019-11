X Factor 2019 Eliminati Marco e Lorenzo/ Quante scintille tra Sfera e Malika!

La pagelle del terzo live di X Factor 2019

Il verdetto della terza puntata di X Factor 2019 condanna Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi all’eliminazione. Sono loro i due cantanti eliminati dal live, che inevitabilmente accorciano la lista dei concorrenti ancora in gara. E’ stata una puntata condita di emozioni, buona musica e qualche scintilla. Come quelle tra Sfera Ebbasta e Malika Ayane durante le esibizioni dei ragazzi, con l’ex fidanzata di Cesare Cremonini che ha perso un altro suo talento. Chi vede ridurre il suo organico è anche Mara Maionchi, privata di un Marco Saltari di certo non in forma straordinaria. L’unico giurato con la squadra ancora al completo è Samuel, che riesce a farsi ad apprezzare pure dagli altri giudici, evitando diatribe o conflitti inutili al suo obiettivo. La doppia eliminazione nella terza puntata lascia un po’ di amaro in bocca perché sia Marco che Lorenzo avrebbero potuto dare ancora molto al programma.

X Factor 2019, nella prima manche le scintille tra Sfera e Malika

La prima manche di X Factor 2019 ha decretato l’eliminazione di Marco Saltari, penalizzato dal pubblico a casa. Nella seconda, invece, sono finiti al ballottaggio Lorenzo, di Malika Ayane, e Giordana di Sfera Ebbasta. Una sfida che ha riacceso vecchie ruggini tra i due giudici che non hanno mai smesso di punzecchiarsi nel corso della serata. A cominciare è stato Sfera durante le votazioni: “Ovviamente decido di eliminare Lorenzo, perchè penso che il talento di Giordana sia estremamente raro”. La risposta di una Malika seccata non si è fatta attendere: “Chiaramente eliminerò Giordana perchè Lorenzo è appena sbocciato”. Insomma un vero e proprio teatrino che ha aggiunto un po’ di pepe ad una puntata accesa ma non eccessivamente movimentata. Difficili le scelte per gli altri giudici, che alla fine hanno salvato Giordana. La Maionchi ha detto di aver apprezzato il suo percorso di crescita, Samuel in parole diverse ha confermato la stessa linea.

X Factor 2019, le critiche a Lorenzo

Sfera Ebbasta non ha risparmiato critiche a Lorenzo durante la sua esibizione live ad X Factor 2019. Il concorrente si stava esibendo sulle note di “Baby I Love You” di Ramones, fino a quando Sfera ha giudicato negativamente la sua performance: “Premetto che non ho niente contro Lorenzo ma lo vorrei vedere in qualcosa di più giovane”. Quindi la risposta indispettita di Malika, che non gliele ha mandate a dire: “Strano che dici così visto che questo pezzo lo passano almeno cinquanta volte al giorno in radio”. In studio è calato il gelo quando Sfera ha nuovamente ribattuto, domandando a Malika quale radio ascoltasse: “Radio Zeta per caso?”. Radio Zeta, che fa parte di RTL, è strettamente collegata ad X Factor. Insomma una vera e propria gaffe per Sfera, che almeno è stata genuino e sincero nell’esprimere il proprio pensiero.



