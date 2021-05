Chiara Gamberale, ex moglie Emanuele Trevi/ “Con me il giorno del parto”

Chiara Gamberale è l’ex moglie di Emanuele Trevi. I due scrittori si sono sposati nel 2009 e sono stati insieme fino al 2011. I due sono rimasti in ottimi rapporti: “Io e lui siamo sopravvissuti sia al matrimonio che alla separazione”, ha detto la scrittrice a IoDonna parlando dell’ex marito. E in un’altra occasione, intervistata dall’Huffington Posto, Chiara Gamberale ha detto di considerare lo scrittore parte della sua famiglia: “Al piano sotto al mio vive il mio coinquilino gay di una vita. Con Emanuele Trevi, mi dà anche fastidio definirlo il mio ex marito, siamo una famiglia. C’è il papà di Vita, Gianluca, che fa avanti e indietro da Milano. Forse dovremmo dire famiglia allargatissima, dove i ruoli però sono tutti molto chiari”. Il personaggio di Lorenzo, nel libro “La zona cieca” di Chiara Gamberale, assomiglia molto ad Emanuele Trevi.

Ginevra Giambruno, figlia Giorgia Meloni/ "Spero che possa capirmi e perdonarmi"

Chiara Gamberale: la ex moglie dello scrittore Emanuele Trevi

Nel 2017 Chiara Gamberale, quasi 40enne è diventata mamma di Vita, la bambina avuto da Gianluca Foglia, direttore editoriale di Feltrinelli Editore, conosciuto un anno dopo il suo divorzio da Emanuele Trevi. Ma l’ex marito è stato al suo fianco anche nello scoprirsi mamma: “Già tre anni fa Emanuele mi aveva detto: ‘Che succeda o no, è già cambiato tutto: tu non hai più voglia di stare al centro’…”, ha raccontato la scrittrice a IoDonna poco prima che nascesse la figlia. Nella stessa intervista aveva confessato di essere stata a Naxos insieme all’ex marito per scrivere un nuovo romanzo. “Emanuele sarà con me e Gianluca il giorno del parto”, aveva concluso la Gamberale aggiungendo che l’ex marito “ogni tanto si sente il nonno e ogni tanto si sente il fratello minore” nello loro grande famiglia.

LEGGI ANCHE:

Andrea Giambruno, compagno Giorgia Meloni/ "Sono fiero di quello che ha fatto"Giorgia Meloni "Paura di uno stalker"/ "Diceva di essere il padre di Ginevra e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA