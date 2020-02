Chiara, moglie di Paolo Jannacci/ “Mi ha conquistato con l’arrosto in crosta”

Chiara è la moglie di Paolo Jannacci, il figlio di Enzo Jannacci tra i concorrenti della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una prima importante partecipazione per l’artista e compositore che sul palcoscenico del Teatro Ariston porterà l’inedito “Voglio parlarti adesso”. Al suo fianco ci sarà sicuramente la moglie Chiara su cui si conosce davvero poco. Il musicista, infatti, è sempre stato molto discreto e riservato sulla sua vita privata parlando davvero in poche occasione della sua vita privata e della moglie. Su di lei, infatti, si conosce davvero poco: il nome e che la coppia, dopo il matrimonio, hanno avuto una bambina di nome Allegra. Chiara e Paolo si sono sposati pochi anni fa e a conquistare il figlio di Enzo Jannacci è stata proprio la donna. A confermarlo il musicista durante un’intervista rilasciata ad un settimanale di cucina e poi riportato dalla somellier Adua Villa: “mia moglie Chiara mi ha conquistato cucinando questa ricetta, Arrosto in crosta, ma ora non me la fa più”.

Chiara è la moglie di Paolo Jannacci: “mi riempie di gioia la vita”

Nel 2008 Chiara e Paolo Jannacci hanno festeggiato la nascita della loro primogenita e il loro matrimonio. Proprio così, un anno davvero importantissimo nella vita privata e lavorativa del musicista che ha deciso non solo di sposare la donna, ma anche di perfezionare le sue abilità nel mondo della musica presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Como. La donna è senza alcun dubbio tra le cose più importanti della vita del figlio d’arte come ha raccontato lo stesso musicista al sito Il Popolano: “ho una moglie e una figlia che mi riempiono di gioia e mi regalano la voglia di vivere”. Una lunga intervista in cui Paolo Jannacci ha parlato della sua vita privata, ma anche della vita lavorativa rivelando: “se stai bene con la tua famiglia, allora vuol dire che stai trovando un equilibrio professionale”. A parlare della moglie, facendo per la prima volta anche il suo nome, è stato proprio Paolo durante una vecchia intervista rilasciata a La Repubblica: “sto diventando grande e in questo mi ha aiutato anche mia moglie Chiara: no, non ha nulla a che fare con la musica, è avvocato”. L’incontro con la donna ha cambiato la vita del figlio di Enzo Jannacci che ha confessato: “mi ha limato con la carta vetrata, mi ha smussato tutti i miei spigoli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA