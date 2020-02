Chiara moglie Paolo Jannacci/ “Ha lasciato il lavoro per seguire nostra figlia”

Chiara, moglie di Paolo Jannacci: chi è? Il cantante, ospite a “Vieni da Me”, trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai Uno, ha parlato della moglie Chiara. “Lei è diventata dirigente per una grande azienda, ma si stava ammalando per via della stanchezza, non ce la faceva più. Ha lasciato temporaneamente il suo lavoro e ha iniziato a seguire nostra figlia Allegra”. Della loro storia d’amore non si è mai saputo molto e anche oggi Paolo Jannacci non si è sbilanciato più di tanto. Nel mondo dello spettacolo si vocifera che Chiara abbia conquistato il musicista grazie al suo talento ai fornelli, con particolare riferimento all’arrosto in crosta. “Mia moglie – ha aggiunto Jannacci – mi è sempre stata accanto, sin dai tempi in cui mi esibivo a ‘Zelig’ e facciamo di tutto per la nostra Allegra”. L’artista, reduce dal Festival di Sanremo 2020, ha inoltre rivelato che è lui e non sua moglie Chiara a tenere con sé i documenti d’identità, tessera sanitaria inclusa, della figlia. Insomma, di Chiara, moglie di Paolo Jannacci, continua a sapersi poco.

