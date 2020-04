Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti/ “Ti ricordavo diversa tra alcol e…”

Pubblicità

Hanno fatto e continuano a far discutere le parole di uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Nasti. La nota influencer ha postato uno scatto che la ritrae al volante di una lussuosa automobile e, a corredo, la frase incriminata: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Chiare le motivazioni delle critiche suscitate sul web che Chiara ha però pensato bene di far stampare su una ‘carta’ molto particolare: quella igienica. Un vero e proprio rotolo, simbolo dell’importanza che per lei hanno avuto i commenti dei suoi follower. Tra questi però ecco spuntare anche quello di un volto ben noto: Aurora Ramazzotti.

Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti: “Alcol e… meglio che non mi dilungo!”

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è però limitata a commentare le parole di Chiara Nasti con una faccina contrariata, senza aggiungere parole o accuse. Eppure questo è bastato per scatenare la reazione piuttosto dura dellinfluencer contro Aurora Ramazzotti. Così, taggandola, ha replicato: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo!” Insinuazioni pesanti che si rifanno ad un delicato aspetto del passato di Aurora Ramazzotti che fu proprio mamma Michelle a raccontare. “Una sera è successo quello che noi mamme temiamo. Ero al nono mese di gravidanza di Sole e mi è arrivata la fatidica telefonata alle due e mezza di notte. Auri si era sentita male e aveva perso i sensi a causa dell’alcol. Quando sono arrivata era attaccata all’elettrocardiogramma e ai tubi. Non dimenticherò mai quello spavento.” aveva infatti raccontato la conduttrice nel corso di un’intervista. Aurora replicherà a queste pesanti parole della Nasti?



