Chiara Nasti è incinta di Mattia Zaccagni?/ Pancino sospetto e indizi social

Chiara Nasti finisce nuovamente nel mirino del gossip. Da qualche tempo la celebre influencer sta vivendo una storia d’amore con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni. Sui social Chiara condivide spesso momenti che la vedono al suo fianco, ammettendo in alcuni casi di essere molto innamorata. Da questo grande amore potrebbe essere in arrivo anche un bebè.

Il gossip è stato lanciato per primo dalla pagina Instagram Very Inutil People che ha notato un pancino sospetto proprio un una delle stories pubblicate di recente da Chiara. In particolare, l’influencer è in auto e mostrerebbe curve più accentuate rispetto al suo consueto esile corpo. Questo, secondo alcuni fan, sarebbe già una chiara conferma della gravidanza della Nasti; tuttavia, a corredo di questa immagine, ci sono altri indizi.

Chiara Nasti aspetta il primo figlio? Gli indizi da Instagram

Proprio Chiara Nasti, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha ammesso di essere in un periodo molto felice della sua vita. Quando poi qualcuno le ha chiesto se ci fossero novità in arrivo, la Nasti ha confermato, rivelando che le novità in arrivo sono non solo per il lavoro ma anche per altro; il tutto affiancato da un cuoricino rosso. Una serie di indizi che, dunque, servirebbero a confermare in modo netto la gravidanza della Nasti che potrebbe dunque essere annunciata da un momento all’altro sui social con la complicità del compagno, Mattia Zaccagni. I due, d’altronde, appaiono molto complici e innamorati: che abbiano deciso di coronare il loro amore con l’arrivo di un bebè?

